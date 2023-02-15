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Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Evi hasarlı olana 5 destek: Kredi, kira, harç, KDV...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden 10 il etkilendi. 85 milyon kişi deprem bölgesine seferber olurken, bir yandan da oturduğu evin yapısının ne durumda olduğunu araştırıyor. Uzmanlar başta İstanbul olmak üzere birçok il için uyarılar yapmaya devam ediyor. Deprem senaryoları konuşuldukça vatandaşlar, "Benim binam ayakta kalır mı, sağlam mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
15.02.2023 09:46 - Son Güncelleme: 15.02.2023 09:46
Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Evi hasarlı olana 5 destek: Kredi, kira, harç, KDV...

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından vatandaşlar oturduğu evin sağlam olup olmadığını merak ediyor. Bunun için ilk adım risk tespiti oluyor. Evi dönüşüme giren vatandaşlar için kamu tarafından 5 destek sağlanıyor. Peki, Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? İşte detaylar...

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Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Evi hasarlı olana 5 destek: Kredi, kira, harç, KDV...

KİMLER HAREKETE GEÇMELİ?

İlk adım risk tespiti. Peki kimler binasında bu çalışmayı yaptırmalı?

Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Evi hasarlı olana 5 destek: Kredi, kira, harç, KDV...

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1999 Marmara depremi yapı sektörü için milat oldu. Bu depremden sonra deprem yönetmeliği, yapı denetim kanunu hazırlandı, inşaat malzemelerine standartlar getirildi.

Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Evi hasarlı olana 5 destek: Kredi, kira, harç, KDV...

Bu nedenle 2000 yılı öncesinde yapılan yapılar büyük soru işareti yaratıyor. Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa, hazır beton kullanılmadıysa, bina kolon ve kirişlerinde çatlaklar varsa, bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları varsa, yapı dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali bulunuyor.

Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Evi hasarlı olana 5 destek: Kredi, kira, harç, KDV...

YENİ BİNA YÜZDE 100 GÜVENLİ DEĞİL

Tüm bunların yanında Maraş depreminde korkutucu bir tabloyla karşılaştık. Yönetmelik sonrası yapılan, hatta bir-iki yıllık binalar da yıkıldı.

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