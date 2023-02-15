Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Evi hasarlı olana 5 destek: Kredi, kira, harç, KDV...

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından vatandaşlar oturduğu evin sağlam olup olmadığını merak ediyor. Bunun için ilk adım risk tespiti oluyor. Evi dönüşüme giren vatandaşlar için kamu tarafından 5 destek sağlanıyor. Peki, Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? İşte detaylar...