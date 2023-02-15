Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Evi hasarlı olana 5 destek: Kredi, kira, harç, KDV...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden 10 il etkilendi. 85 milyon kişi deprem bölgesine seferber olurken, bir yandan da oturduğu evin yapısının ne durumda olduğunu araştırıyor. Uzmanlar başta İstanbul olmak üzere birçok il için uyarılar yapmaya devam ediyor. Deprem senaryoları konuşuldukça vatandaşlar, "Benim binam ayakta kalır mı, sağlam mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? İşte merak edilenler...
15.02.2023 09:46 - Son Güncelleme: 15.02.2023 09:46
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından vatandaşlar oturduğu evin sağlam olup olmadığını merak ediyor. Bunun için ilk adım risk tespiti oluyor. Evi dönüşüme giren vatandaşlar için kamu tarafından 5 destek sağlanıyor. Peki, Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? İşte detaylar...
Bu nedenle 2000 yılı öncesinde yapılan yapılar büyük soru işareti yaratıyor. Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa, hazır beton kullanılmadıysa, bina kolon ve kirişlerinde çatlaklar varsa, bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları varsa, yapı dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali bulunuyor.