Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Enkaz altında 202 saat geçirdiler umut ışığına yürüyerek ulaştılar: "Allah bize hidayet gösterdi"

Depremlerin ardından Aktaş Apartmanı'nda Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), Adapazarı Belediyesi personeli ve Bursa Gürsu Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada enkaz altından ses alınması sonrası Muharrem ve eşi Hidayet Polat ile iletişim kuruldu.