Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Enkaz altında 202 saat geçirdiler umut ışığına yürüyerek ulaştılar: "Allah bize hidayet gösterdi"
Asrın deprem felaketi sonrası yaralar sarılırken mucize kurtuluş haberleri peşi sıra geliyor. Kahramanmaraş'ta depremin 202'inci saatinde Muharrem ve Hidayet Polat çifti, mahsur kaldıkları binanın enkazından yürüyerek çıkarıldı. Depremzede Muharrem Polat, "Hiçbir şey yemedik. Sadece vazelin buldum, biraz vazelin yedik. Depremin 7'inci günü 03.30-04.00 sıraları... Kazdım, kazdım baktım su çıktı, kar suyu. Allah bize böyle bir hidayet gösterdi. Orada dualarla ayakta durduk" dedi.
15.02.2023 02:52 - Son Güncelleme: 15.02.2023 02:53
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremin 202'inci saatinde Muharrem ve Hidayet Polat çifti, mahsur kaldıkları binanın enkazından yürüyerek çıkarıldı.
Depremlerin ardından Aktaş Apartmanı'nda Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), Adapazarı Belediyesi personeli ve Bursa Gürsu Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada enkaz altından ses alınması sonrası Muharrem ve eşi Hidayet Polat ile iletişim kuruldu.
Ekiplerin çalışması sonucu önce Muharrem Polat, ardından eşi Hidayet Polat ekiplerin desteğiyle çıkarıldı.
Yürüyerek çıkan çift, sağlık ekiplerince sedyeye yatırılarak ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.