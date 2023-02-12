Evimden fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı HARİTASI! AFAD fay hattı GEÇEN İL VE İLÇELER! ADRESTEN FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET!

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.