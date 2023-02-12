Evimden fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı HARİTASI! AFAD fay hattı GEÇEN İL VE İLÇELER! ADRESTEN FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET!
Adresten fay hattı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Milyonlarca kişi son günlerde sıklıkla 'Evimden fay hattı geçiyor mu? Bulunduğum yerde fay hattı var mı nasıl öğrenebilirim?' sorularına yanıt arıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Fay hattı sorgulama ekranını geçtiğimiz yıllarda E-Devlet aracılığıyla erişime açmıştı. Böylelikle hangi bölgelerden fay geçişi olduğunu ve uzamlarının nerelere kadar ilerlediği görülebiliyor. İşte MTA diri fay hattı HARİTASI! AFAD fay hattı GEÇEN İL VE İLÇELER! İstanbul, Bingöl, Hatay...
E-devlet fay hattı nasıl sorgulanır, fay hattı evimin neresinden geçiyor, bulunduğum yerde fay hattı var mı şeklindeki sorular Kahramanmaraş merkezli depremin ardından araştırılmaya başlandı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da can kayıplarına neden oldu. İşte Türkiye fay hattı haritası! MTA diri fay hattı HARİTASI! AFAD fay hattı GEÇEN İL VE İLÇELER! İstanbul, Bingöl, Hatay, Aydın, Isparta, İzmir, Bursa, Manisa...
Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranını araştıranlar dikkat! MTA ve AFAD tarafından listelendi! birkaç adımda kolayca görüntüleyebilirsiniz.
Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.