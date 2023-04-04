RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Domates ve salatalığı birlikte yemeyin! Canan Karatay domatesteki tehlikeyi açıkladı! Meğer ikisini aynı anda yersek...

Domates ve salatalığı birlikte yemeyin! Canan Karatay domatesteki tehlikeyi açıkladı! Meğer ikisini aynı anda yersek...

Domates ve salatalığı kahvaltı sofralarında görmeye alışkınız. Fakat bu ikilinin birlikte tüketilmesi vücuda iyi gelmiyor. Konuyla ilgili uzmanlar tarafından uyarı yağıyor. Özellikle Canan Karatay'ın domates uyarısı büyük ilgi çekti. Bunu öğrenince domates ve salatalığı aynı anda tüketmeyeceksiniz. İşte kimsenin bilmediği o tehlike...

takvim.com.tr
04.04.2023 17:36 - Son Güncelleme: 04.04.2023 17:36
Domates ve salatalığı birlikte yemeyin! Canan Karatay domatesteki tehlikeyi açıkladı! Meğer ikisini aynı anda yersek...

Domates ve salatalık özellikle kahvaltılarda yan yana görmeyi sevdiğimiz besinler arasında bulunuyor. Fakat bu ikilinin birlikte tüketildiğinde tehlike saçtığını söylesek? İşte domates ve salatalığı birlikte tüketmemeniz için nedenler...

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Domates ve salatalığı birlikte yemeyin! Canan Karatay domatesteki tehlikeyi açıkladı! Meğer ikisini aynı anda yersek...

Domates ve salatalığın kış aylarında tüketilmememesi için uzmanlardan uyarılar yağıyor.

Domates ve salatalığı birlikte yemeyin! Canan Karatay domatesteki tehlikeyi açıkladı! Meğer ikisini aynı anda yersek...

Kışın birçok kimyasala maruz kalarak yetiştirilen bu ürünler yerine kahvaltılarınız için daha sağlıklı kış sebzeleri tüketebilirsiniz.

Domates ve salatalığı birlikte yemeyin! Canan Karatay domatesteki tehlikeyi açıkladı! Meğer ikisini aynı anda yersek...

DOMATES VE SALATALIK NEDEN BİRLİKTE TÜKETİLMEMELİ?

Domates ve salatalığın sindirim süreleri birbirinden farklıdır. Ayrıca salatalık sebzeyken domates meyvedir.

Domates ve salatalığı birlikte yemeyin! Canan Karatay domatesteki tehlikeyi açıkladı! Meğer ikisini aynı anda yersek...

Sindirim süreleri birbirinden farklı olan besinleri tüketmek vücudu en çok yoran durumlardandır. Bu nedenle aslında yavaş yavaş mide ve bağırsakların yıpranmasına yol açabilir.

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