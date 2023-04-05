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Haberler Sağlık Doktorların onayından geçti! %100 işe yarıyor! 15 dakikada migren ağrısına balta vuracak! Sadece 2 malzeme ile...

Doktorların onayından geçti! %100 işe yarıyor! 15 dakikada migren ağrısına balta vuracak! Sadece 2 malzeme ile...

Migren ağrınızı ne yaparsanız yapın geçiremiyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyin. İşte 15 dakika içinde ağrınızı yok edecek o formül.

takvim.com.tr
05.04.2023 09:20 - Son Güncelleme: 05.04.2023 09:23
Doktorların onayından geçti! %100 işe yarıyor! 15 dakikada migren ağrısına balta vuracak! Sadece 2 malzeme ile...

Migren ağırısı birçoğumuzun muzdarip olduğu durumlardandır. Özellikle Ramazan ayında aç ve susuz kalmak migren ağrısını en çok etkileyen etmenlerdendir. Sadece 2 malzeme ile migren ağrısını 10 dakikada kesebilirsiniz. %100 işe yaradığı iddia edilen bu yöntemi sizler için derledik. İşte migreni anında yok eden o formül...

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Doktorların onayından geçti! %100 işe yarıyor! 15 dakikada migren ağrısına balta vuracak! Sadece 2 malzeme ile...

15 DAKİKADA MİGREN AĞRISINI GEÇİREN TARİF

Malzemeler

- Türk kahvesi

-Limon

Doktorların onayından geçti! %100 işe yarıyor! 15 dakikada migren ağrısına balta vuracak! Sadece 2 malzeme ile...

Yapılışı;

1 fincan suya 1 tatlı kaşığ türk kahvesi ekleyin piştikten sonra içine 5 damla limon ekleyin. Dilerseniz tatlandırmak için az miktarda şeker ekleyebilirsiniz.

Doktorların onayından geçti! %100 işe yarıyor! 15 dakikada migren ağrısına balta vuracak! Sadece 2 malzeme ile...

DOKTORLAR BİLE ONAYLADI!

Express isimli yabancı bir gazetede yer alana göre, Etiyopya'daki Debre Marcos Üniversitesi'ne bir ekip, ağrı kesici aldıktan sonra kahve içmenin birçok insan üzerindeki etkisini inceledi. Araştırmacılar, kahvenin ağrı kesicinin emilim oranını hızla arttırdığını gördü.

Doktorların onayından geçti! %100 işe yarıyor! 15 dakikada migren ağrısına balta vuracak! Sadece 2 malzeme ile...

Bu nedenle size verdiğimiz tarifi ağrı kesici aldıktan sonra kullanmanız halinde ağrı kesicinin emilimi ve etkisi çok daha hızlı işleyecektir. Fakat ilaç kullanmak istemiyorsanız direkt türk kahvesini içerek de migreninizin geçmesine katkıda bulunabilirsiniz.

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