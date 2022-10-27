Doğalgaz faturasını 250 TL altında getirecek 5 yöntem! Kışı sıcacık ve ucuz atlatmanın yolu buymuş!
Kış gelirken doğalgaz faturalarının gerginliğini yaşamaya başladıysanız size bir haberimiz var! Bu yöntemlerle siz de oldukça uygun faturalar görebilirsiniz. Şaka değil gerçek! Kışı hem sıcak hem de uygun fiyata atlatmanın çaresi bulundu. İşte doğalgaz faturasını düşük tutmanın yolları....
KOMBİNİZİ TAMAMEN KAPATMAYIN
Bütün elektronik aletlerde olduğu gibi ilk çalıştırmada kombiler fazla enerji ve doğalgaz çekerler. Pek çok ev sahibi, evi ısınınca kombisini kapatır ve soğumaya başlayınca tekrar açar. Böylece tasarruf yaptığını zannederken, faturasını daha fazla kabartır. Bir ısı ayarlayıcı timer kullanmak çok daha faydalıdır. Isının yeterince sıcak olduğunda düşük derecelere inmek, düşük olduğunda yükseltmek en doğru uygulamadır. Ayrıca, kombinizin senelik bakımını yaptırmak da ısı tasarrufu sağlayacaktır.
KOMBİ BALKONDAYSA, KORUMAYA ALIN
Kombinin kapatılması, içindeki suyun soğuktan donmasına neden olur. Bu nedenle balkondaki kombiye yalıtım şart. Aynı zamanda soğuk hava nedeniyle kombi daha fazla enerji harcayabilir. Bunu engellemek için kombi dolapları alabilir, ya da kombi borularını sarabilirsiniz.
KULLANILMAYAN ODALARI KAPATMAK
Evde sürekli olarak kullanılmayan mutfak, banyo gibi odaların ısısını diğer odalara göre düşük tutmak doğalgaz faturalarının da düşük gelmesini sağlayacaktır.