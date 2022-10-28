Marmaray İstanbul’un 49,5 katını taşıdı: 9 yılda 784 milyon

İstanbul'un kentsel yaşantısının sağlıklı olarak sürdürülebilmesi, kentlilere çağdaş bir kent yaşamı ile kentsel ulaşım imkanları sunulabilmesi ve kentin doğal tarihi özelliklerinin korunabilmesi için tasarlanan, elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeyen, yüksek kapasitesiyle ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş demir yolu projesi Marmaray, 9 yıldır İstanbulluların hayatını kolaylaştırıyor.