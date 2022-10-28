Marmaray İstanbul'un 49,5 katını taşıdı: 9 yılda 784 milyon
Sultan Abdülmecid tarafından hayal edilen Marmaray'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda yabancı devlet adamının katılımıyla 29 Ekim 2013'te hizmete açılmasının ardından 9 yıl geçti. Dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip olan Marmaray, aradan geçen 9 yıllık sürede Türkiye'nin toplam nüfusunun 9,2 katını, megakent İstanbul'un ise 49,5 katını taşıdı.
Sultan Abdülmecid tarafından hayal edilen Marmaray'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda yabancı devlet adamının katılımıyla 29 Ekim 2013'te hizmete açılmasının ardından 9 yıl geçti.
İstanbul'un kentsel yaşantısının sağlıklı olarak sürdürülebilmesi, kentlilere çağdaş bir kent yaşamı ile kentsel ulaşım imkanları sunulabilmesi ve kentin doğal tarihi özelliklerinin korunabilmesi için tasarlanan, elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeyen, yüksek kapasitesiyle ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş demir yolu projesi Marmaray, 9 yıldır İstanbulluların hayatını kolaylaştırıyor.
ASRIN PROJESİ MARMARAY
Cumhuriyetin kuruluşunun 90'ıncı yılında hizmete giren ve 153 yıllık geçmişiyle "Asrın Projesi" olarak adlandırılan Marmaray, teknolojik altyapısı, ekonomik büyüklüğü, demir yolu ulaşımına kazandırdığı ivme ve daha birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri barındırıyor.
Aradan geçen 9 yıllık sürede 784 milyona yakın yolcu taşıyan Marmaray, 5,5 yıl boyunca 5 durakta kıtaları birleştirirken, 12 Mart 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı.
ÜLKE NÜFUSUNUN 9,2, İSTANBUL'UN 49,5 KATINI TAŞIDI
Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve Marmaray Tüneli ile birbirine bağlanmasıyla hayata geçirilen hat, Gebze-Halkalı arasında 108 dakikada ulaşımı mümkün kılıyor.