İstanbul Ataşehir'de sır cinayet! Türkiye'de eyleme karışan suç ağına yakın isim öldürüldü!

Geçmiş yıllarda Türkiye'de eyleme karışan Azerbaycan merkezli suç ağına yakın ismin, ülkesinde kendi ölçeğinde çıkar amaçlı bir çete kurduğu, bu nedenle husumete dayalı bir hesaplaşmaya kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. Mafya hesaplaşmasından kaynaklandığı anlaşılan cinayete ilişkin şu ana kadar 1 kişinin "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Qasımov'a, önceki gün yeğeni ve arkadaşlarıyla oturduğu site içinde yürüyüş çıktığı sırada, yanına yaklaşan bir otomobilden peş peşe 6 el ateş açılmış, şahıs vücuduna isabet eden 4 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılmıştı.