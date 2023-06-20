Devasa boyutta Çanakkale'de yakalandı: Eşi benzerine daha önce rastlanmadı! Vatandaş büyük panikte!

Ağı çeken Özdemir, ağa takılan bu büyük boyutlu fener balığını görünce oldukça şaşırdı. Zorlu bir çaba sonucunda balığı tekneye almayı başaran Özdemir, bu nadir keşif karşısında büyük bir heyecan yaşadı. İlker Özdemir, 11 metrelik balıkçı teknesiyle Saros Körfezi'nde balık avına çıktığında, aklında sıradan bir av günü geçirmek vardı. Ancak Zürafa Kayalıkları bölgesine ağ attıktan sonra, kendisini şaşkınlığa sürükleyecek bir manzara ile karşılaştı. Ağına takılan ve görkemli boyutlarıyla dikkat çeken devasa bir fener balığıyla karşı karşıya geldi.