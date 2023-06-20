Devasa boyutta Çanakkale'de yakalandı: Eşi benzerine daha önce rastlanmadı! Vatandaş büyük panikte!
Çanakkale'nin incisi Gökçeada'nın balıkçıları, denizin sırlarını keşfetmek için her gün yeni bir maceraya çıkarlar. Ancak son keşifleri, beklenmedik bir sürprizle doluydu. Balıkçı İlker Özdemir, Saros Körfezi'nde yaptığı balık avında, adeta denizlerin deviyle karşılaştı. İşte, devasa fener balığıyla karşılaşan İlker Özdemir'in hikayesi...
Ağı çeken Özdemir, ağa takılan bu büyük boyutlu fener balığını görünce oldukça şaşırdı. Zorlu bir çaba sonucunda balığı tekneye almayı başaran Özdemir, bu nadir keşif karşısında büyük bir heyecan yaşadı. İlker Özdemir, 11 metrelik balıkçı teknesiyle Saros Körfezi'nde balık avına çıktığında, aklında sıradan bir av günü geçirmek vardı. Ancak Zürafa Kayalıkları bölgesine ağ attıktan sonra, kendisini şaşkınlığa sürükleyecek bir manzara ile karşılaştı. Ağına takılan ve görkemli boyutlarıyla dikkat çeken devasa bir fener balığıyla karşı karşıya geldi.
Saros Körfezi'ndeki Zürafa Kayalıkları civarında 50 kilograma yaklaşan bir fener balığı yakaladıklarını belirten Özdemir, "Bu 50 kiloluk fener balığı, tarihte belki de bu boyutta ilk defa karşımıza çıktı" şeklinde konuştu.
Çanakkale'nin Saros Körfezi'nde yapılan bu keşif, balıkçı İlker Özdemir'in heyecanını ve denizlerin gizemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu devasa fener balığıyla ilgili haber, balıkçılık dünyasında ve doğa meraklıları arasında büyük ilgi uyandıracak gibi görünüyor.
Denizlerimizdeki canlı türlerinin büyüleyici çeşitliliği içerisinde, dikkat çeken ve ilgi uyandıran türlerden biri de fener balığıdır. Sıradışı görünümü ve benzersiz özellikleriyle bilinen fener balığı, hem bilim insanlarını hem de doğa severleri etkisi altına alıyor. İşte fener balığı hakkında ilginç detaylar...