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"2609'dan geldim" dedi kehanetleri bir bir dizdi sonun başlangıcının tarihini verdi "Dünyanın sonunu görecekler" Taş üstünde taş kalmayacak

Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor... Onlara bir yenisi daha ekledin 2609 yılından geldiğini iddia eden, Tiktok'ta Aqua Traveler adıyla yayınlar yapan bir kullanıcı geleceğe dair kehanetlerini bir bir sıraladı. Dünyanın yok olacağı tarih ile birlikte robotların dünyayı ele geçireceği tarihi gün vererek açıklayan zaman yolcusunun dikkat çeken iddiaları bununla da sınırlı kalmadı.

20.06.2023 10:45 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:40
2609’dan geldim dedi kehanetleri bir bir dizdi sonun başlangıcının tarihini verdi Dünyanın sonunu görecekler Taş üstünde taş kalmayacak

2609 yılından geldiğini söyleyen, Tiktok'ta "Aqua Traveler" adıyla yayınlar yapan zamn yolcusu, yaptığı son paylaşımda robotların gezegeni ele geçireceği tarihi kesin olarak bildiğini iddia etti.

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2609’dan geldim dedi kehanetleri bir bir dizdi sonun başlangıcının tarihini verdi Dünyanın sonunu görecekler Taş üstünde taş kalmayacak

. Sosyal medyada "Aqua Traveller" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan zaman yolcusu 2609 yılı ve öncesinden haberler verdi. Hazırladığı klipler ve verilen tarihler tüyler ürpertti.

2609’dan geldim dedi kehanetleri bir bir dizdi sonun başlangıcının tarihini verdi Dünyanın sonunu görecekler Taş üstünde taş kalmayacak

Zaman yolcusu robotların dünyayı ele geçireceği tarihi bildiğini iddia etti. Öte yandan Dünyanın sonuna, yeni gezegenlere ve doğal afetlere dair bilgiler de paylaştı.

2609’dan geldim dedi kehanetleri bir bir dizdi sonun başlangıcının tarihini verdi Dünyanın sonunu görecekler Taş üstünde taş kalmayacak

Büyük olaylar ve tarihleri adı altında paylaştığı videoda köpeklerin neslinin tükeneceği tarih de en çok ilgi çekenler arasında yer aldı.

2609’dan geldim dedi kehanetleri bir bir dizdi sonun başlangıcının tarihini verdi Dünyanın sonunu görecekler Taş üstünde taş kalmayacak

Zaman yolcusunun aktardığına göre 9 Aralık 2046 tarihi itibarıyla köpeklerin nesli tükenecek.

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