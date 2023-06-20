İzmir’deki derin donduruculu katliamla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı! Katil Saparmurat Hallyev'in itirafı kan dondurdu: Eve gelenleri tek tek...
İzmir'de geçtiğimiz pazar günü ortaya çıkan olay kan dondurdu. Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov'un öldürülmesi olayı ülke gündeminde büyük bir ses yarattı. 4 kişiyi öldüren Türkmenistan uyruklu katil Saparmurat Hallyev 30 saatlik takibin sonunda polis tarafından yakalandı. Daha önce kasaplık yaptığı belirlenen ve 'İzmir Kasabı' olarak anılan katil Saparmurad Hallyev tüyler ürperten vahşeti polise tek tek anlattı. "Sevgilim Gülkamar'a olaydan önce 'beni aldatırsan seni de kızlarını da keserim' demiştim. Beni aldattı. Eve gelenleri tek tek..."
İzmir Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov'un öldürülmesi olayı ile ilgili cani katilden kan donduran itiraflar gelmeye devam ediyor.
İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H., İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulunmuştu.Polis ekipleri ihbarının ardından 18 Haziran Pazar günü Bayraklı ilçesindeki adrese gitti. Ekipler kapıyı açan olmayınca içeri çilingir yardımıyla girdi. Soğukkanlı katilin 4 kişiyi öldürdükten sonra saatlerce uğraşarak talihsiz kadınları ve yanlarındaki erkeğin cesetlerini parçalara ayırarak derin dondurucuya koyduğu belirlendi.
'TEK TEK ÖLDÜRDÜM'
İzmir kasabı olarak bilinen Saparmurat Haliyev'in yakalandığı polislere ilk mülakaatta, "Sevgilim Gülkamar'a olaydan önce 'beni aldatırsan seni de kızlarını da keserim' demiştim. Beni aldattı. Bu yüzden cinayetleri işledim. Eve hepsi ayrı ayrı geldi. Gelenleri tek tek öldürdüm" dediği ortaya çıktı.
AĞAÇ KAVUĞUNDA SAKLANMIŞ
İzmir kasabının cinayetlerden sonra Bayraklı'dan Çeşme İlçesi'ne gittiğini ve bir süre ormanlık alandaki bir ağaç kavuğunda saklandığı, karnı acıkınca ağaç kavuğundan çıkarak yakınlardaki bir inşaat alanında bulunan konteynırların olduğu yere gelince polisler tarafından yakalandığı ortaya çıktı. İlk başta polislere teslim olmak istemeyen Haliyev'in bıçakla ekiplere saldırmaya çalıştığı, havaya ateş açılınca bıçağı yere bıraktığı açıklandı.
KATLİAMLA SONUÇLANAN AŞKIN FOTOĞRAFI
Şüpheli Saparmurat Haliyev ile kıskandığı için katliam yaptığı, 10 yıldır birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova'nın birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Korkunç cinayetlerin ardından, polisin ve komşularının 'Evet bunlar' diyerek teyit ettiği üç Türkmen kadının fotoğrafı ise Özbek kadınlara ait çıktı.
Saparmurat Haliyev'in öldürdüğü Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova'nın, birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova"nın eski eşinden olan kızları olduğu belirtildi. Çiftin 5 yıldır İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Haliyev"in inşaatlarda, tavukçuda ve restoranda çalıştığı belirtildi. Gülkamar Hanimova'nın ise çocuk baktığı kaydedildi. Sakin bir yapısı olduğu belirtilen Haliyev'in çevresindekilere sık sık Gülkamar Hanimova'yı çok sevdiğini söylediği öğrenilirken, olaydan 1 hafta önce Hanimova ile bir tartışma yaşadıkları ifade edildi. Katliamdan sonra Basmane semtinde derin dondurucu arayan Haliyev'in, kendisine gösterilen derin dondurucuların kapasitesini az bulması üzerine İkiçeşmelik'teki spot eşya dükkanlarına yönlendirildiği öğrenildi.