DEPREM ANINDA OKUNACAK DUA || Deprem duası TÜRKÇE- ARAPÇA okunuşu ve anlamı! ZİLZAL-ZELZELE SURESİ meali! | Doğal afetlerden korunma duası...
Depremde okunacak dua ve anlama Başta Marmara ve Ege olmak üzere birçok bölgede görülen depremler vatandaşları tedirgin ederken deprem anında ve depremden sonra hangi duaların okunması gerektiği merak ediliyor. Bu nedenle Zilzal Suresi, Zelzele suresi ve deprem duası hakkında araştırmalar hızlandı. İşte deprem anında ve sonrasında okunacak dualar ve deprem duası okunuşu ve anlamı...
Deprem duası okunuşu ve anlamları...Yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olarak bilinen deprem, ülkemizde sıklıkla yaşanan bir doğa olayıdır. Özellikle Marmara ve Ege Bölgelerinde neredeyse her gün maruz kalınan depremler, son zamanlarda Büyük Marmara Depremi beklentisi nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. İşte Zelzele duası okunuşu ve anlamı...
DEPREM ANINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:
"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)
"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."
Anlamı:"O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."
"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."
Anlamı: Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.
ZİLZAL SURESİ FAZİLETİ ANLAMI-OKUNUŞU
Kur'an-ı Kerim'in doksan dokuzuncu suresi olan Zilzal suresi, Medine döneminde nazil olmuştur. İniş sırasına göre 93. suredir ve tamamı 8 ayetten oluşur. Zelzele suresi olarak da bilinen Zilzal'da kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır.
OKUNUŞU:
Bismillahirrahmânirrahîm.
İza zülziletil erdu zilzaleha
Ve ahracetilerdu eskaleha
Ve kalel insanü ma leha
Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
Bienne rabbeke evha leha
Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah