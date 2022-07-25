Dar gelirli ailelere müjde: Devlet kurumu açıkladı! Kirasını ödeyemeyecek durumda olan herkese bin 150 TL tutarında kira yardımı yapılacak! Kira yardımı başvuru belgeleri

Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda ötürü alakalı bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardım etmeye muhtaç ailelere detaylı yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verdiği yardımlar kimi vakit ayni kimi vakit da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verdiği yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.