Dar gelirli ailelere müjde: Devlet kurumu açıkladı! Kirasını ödeyemeyecek durumda olan herkese bin 150 TL tutarında kira yardımı yapılacak! Kira yardımı başvuru belgeleri
Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu bağlamda ihtiyacı olan aileler için en önemli kurumların başında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelmektedir. Bakanlık, faturadan gıdaya, barınmadan eğitime daha pek çok kategori altında sosyal yardım modeli geliştirmekte ve alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara yardım tutarlarını ulaştırmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda ötürü alakalı bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardım etmeye muhtaç ailelere detaylı yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verdiği yardımlar kimi vakit ayni kimi vakit da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verdiği yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.
Bu sorunların ortadan kaldırılması hedefi ile devlet doğrultusundan evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması hedefi ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise tespit edilen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.
Bu hizmetlerin başında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modelleri gelmektedir. Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır.