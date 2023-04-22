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Sebebi ortaya çıktı! Birini bile yaşıyorsanız beklemeden doktora koşun! Çarpıntı, yorgunluk, unutkanlık, depresyon, anemi, mide sorunları...

Yeterince demir tüketmiyorsanız veya çok fazla demir kaybediyorsanız, vücudunuz yeterli hemoglobin üretemez ve sonunda demir eksikliği anemisi gelişir. Bu nedenle belirtileri iyi bir şekilde takip etmeniz gerekir.

takvim.com.tr
22.04.2023 09:18 - Son Güncelleme: 22.04.2023 09:18
Sebebi ortaya çıktı! Birini bile yaşıyorsanız beklemeden doktora koşun! Çarpıntı, yorgunluk, unutkanlık, depresyon, anemi, mide sorunları...

Vücudunuzda meydana gelen bazı olumsuz durumları önemsemeden geçiştiriyor olabilirsiniz. Fakat bu belirtiler önemli bir eksikliğin belirtisi olabilir. Çarpıntı, unutkanlık, yorgunluk ve birçok rahatsızlık meğer bu sebepten ortaya çıkıyormuş. Bu semptomlardan bir tanesi bile sizde varsa beklemeden doktora koşun! İşte bu belirtilerin nedeni...

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Sebebi ortaya çıktı! Birini bile yaşıyorsanız beklemeden doktora koşun! Çarpıntı, yorgunluk, unutkanlık, depresyon, anemi, mide sorunları...

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Kırılgan saç ve tırnak yapısı

Kuru cilt

Ağzın köşe noktalarında çatlaklar meydana gelmesi

Sebebi ortaya çıktı! Birini bile yaşıyorsanız beklemeden doktora koşun! Çarpıntı, yorgunluk, unutkanlık, depresyon, anemi, mide sorunları...

Dilde yanma hissi

Ağız mukozasında aşırı hassasiyet

Demir eksikliği tespit edilemez ve önüne geçilemezse kansızlık ortaya çıkacak ve yukarıdaki belirtilere başka maddeler de eklenecektir. Demir eksikliğinde en fazla rastlanılan durumlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Sebebi ortaya çıktı! Birini bile yaşıyorsanız beklemeden doktora koşun! Çarpıntı, yorgunluk, unutkanlık, depresyon, anemi, mide sorunları...

Kişide halsizlik hissi

Kişinin kendini devamlı yorgun hissetmesi

Konsantrasyonda zorluk

Sebebi ortaya çıktı! Birini bile yaşıyorsanız beklemeden doktora koşun! Çarpıntı, yorgunluk, unutkanlık, depresyon, anemi, mide sorunları...

İlgi eksikliği

Fiziksel aktiviteler esnasında kişinin çok zorlanması ve nefes nefese kalması

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