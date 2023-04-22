Sebebi ortaya çıktı! Birini bile yaşıyorsanız beklemeden doktora koşun! Çarpıntı, yorgunluk, unutkanlık, depresyon, anemi, mide sorunları...

Vücudunuzda meydana gelen bazı olumsuz durumları önemsemeden geçiştiriyor olabilirsiniz. Fakat bu belirtiler önemli bir eksikliğin belirtisi olabilir. Çarpıntı, unutkanlık, yorgunluk ve birçok rahatsızlık meğer bu sebepten ortaya çıkıyormuş. Bu semptomlardan bir tanesi bile sizde varsa beklemeden doktora koşun! İşte bu belirtilerin nedeni...