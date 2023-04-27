Tansiyon, göğüs ağrısı, kolesterol, pıhtı atması hepsini engelliyor! Kalbi baştan aşağı yenileyecek! Bütün damarları resmen kırklıyor!

Beslenme şekliniz birçok rahatsızlığı beraberinde getirebilir. Bazı besinler diğerlerine göre daha spesifik görevleri de üstlenerek vücut için antioksidan etkiyi daha çok gösterir. Özellikle kalp rahatsızlığı, damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıklar için temizleyici görevi gören mucize besin açıklandı İşte damarlarınızı temizleyecek, kalıntıları silip süpürecek o tarif…