Canan Karatay 'Bomba görmüş gibi kaçın' diyerek açıkladı! Meme, prostat kanseri yapıyor, kısırlığa yol açıyor...
Karatay Diyeti olarak bilinen yaklaşımı, düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir beslenme tarzını önerir. Ayrıca, rafine edilmiş şeker, beyaz un ve işlenmiş gıdaların sağlığa zararlı olduğunu savunan Canan Karatay son açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu. Kısırlık yapan, kansere yol açan bir besin hakkında tehlike uyarısı yapan uzman ismin açıklamalarını sizler için derledik. İşte Canan Karatay'ın kısırlığa yol açıyor dediği o besin...
03.07.2023 11:35 - Son Güncelleme: 03.07.2023 11:35
Canan Karatay'dan o besin için tehlike uyarısı geldi. Karatay kimyasaldan ve sentetik olandan uzak durulması gerektiğini ifade ederken meme ve prostat kanseri yapan sebepleri tek tek ortaya koydu. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın hayat kurtaran açıklamaları...