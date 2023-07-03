10 dakikada hazırlanıyor cildi kaymak gibi yapıyor! Yaşlanma izlerini %90 azalan formül! İşte cilt lekelerini geçiren doğal krem tarifi...
Yaşlanma izlerini azaltmak için ya da genç yaşta yaşlanma izleri görünmeden cildi korumak için doğal formüller bulunuyor. 10 dakikada evde hazırlanabilen bu formüller sarkma, leke ve açık gözenekli kısaca sorunlu ciltlere ilaç gibi geliyor. Pürüzsüz ve kaymak gibi bir ten için bu karışım öneriliyor. İşte cilt lekelerini geçiren doğal krem tarifi...
03.07.2023 16:32 - Son Güncelleme: 03.07.2023 16:32
YAPILIŞI:
Bir kaseye aloe vera jeli, zerdeçal tozu ve hindistan cevizi yağını ekleyin.
Malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir krem kıvamı elde edene kadar devam edin.
Son olarak, limon suyunu ekleyin ve tekrar karıştırın.
Kremi temizlenmiş cilde uygulayın ve nazikçe masaj yaparak emilmesini sağlayın.