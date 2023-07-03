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Haberler Sağlık 10 dakikada hazırlanıyor cildi kaymak gibi yapıyor! Yaşlanma izlerini %90 azalan formül! İşte cilt lekelerini geçiren doğal krem tarifi...

10 dakikada hazırlanıyor cildi kaymak gibi yapıyor! Yaşlanma izlerini %90 azalan formül! İşte cilt lekelerini geçiren doğal krem tarifi...

Yaşlanma izlerini azaltmak için ya da genç yaşta yaşlanma izleri görünmeden cildi korumak için doğal formüller bulunuyor. 10 dakikada evde hazırlanabilen bu formüller sarkma, leke ve açık gözenekli kısaca sorunlu ciltlere ilaç gibi geliyor. Pürüzsüz ve kaymak gibi bir ten için bu karışım öneriliyor. İşte cilt lekelerini geçiren doğal krem tarifi...

03.07.2023 16:32 - Son Güncelleme: 03.07.2023 16:32
10 dakikada hazırlanıyor cildi kaymak gibi yapıyor! Yaşlanma izlerini %90 azalan formül! İşte cilt lekelerini geçiren doğal krem tarifi...

Cilt lekeleri ve kırışıklıklara 'Elveda' diyebilirsiniz. Doğal krem tarifi ile ciltteki sorunları azaltmak elinizde. 10 dakikada evde hazırlanabiliyor. Ancak kremi kullandıktan sonra yıkanması gerekiyor. İşte yaşlanma izlerini %90 azalan formül...

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10 dakikada hazırlanıyor cildi kaymak gibi yapıyor! Yaşlanma izlerini %90 azalan formül! İşte cilt lekelerini geçiren doğal krem tarifi...

Ciltte yaşlanma etkileri belirli yaşlara gelindiğinde görülüyor. Diri ve sağlıklı bir cilt için doğal formüller epey faydalı oluyor.

10 dakikada hazırlanıyor cildi kaymak gibi yapıyor! Yaşlanma izlerini %90 azalan formül! İşte cilt lekelerini geçiren doğal krem tarifi...

CİLT LEKELERİNİ GEÇİREN KREM TARİFİ:

Malzemeler:

2 yemek kaşığı aloe vera jel

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

10 dakikada hazırlanıyor cildi kaymak gibi yapıyor! Yaşlanma izlerini %90 azalan formül! İşte cilt lekelerini geçiren doğal krem tarifi...

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

5-6 damla limon suyu

10 dakikada hazırlanıyor cildi kaymak gibi yapıyor! Yaşlanma izlerini %90 azalan formül! İşte cilt lekelerini geçiren doğal krem tarifi...

YAPILIŞI:

Bir kaseye aloe vera jeli, zerdeçal tozu ve hindistan cevizi yağını ekleyin.

Malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir krem kıvamı elde edene kadar devam edin.

Son olarak, limon suyunu ekleyin ve tekrar karıştırın.

Kremi temizlenmiş cilde uygulayın ve nazikçe masaj yaparak emilmesini sağlayın.

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