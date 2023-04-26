Bütün damarları resmen kırklıyor! Tansiyon, göğüs ağrısı, kolesterol, pıhtı atması hepsini engelliyor! Kalbi baştan aşağı yenileyecek!

AVOKADO

Tereyağı gibi lezzetli bir tat ve doku ile avokadonun aslında bir meyve olduğuna inanmak zor. Bu meyve, büyük bir kalp dostudur. Ayrıca avokado kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek mükemmel bir tekli ve çoklu doymamış yağ içerir.