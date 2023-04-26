Bütün damarları resmen kırklıyor! Tansiyon, göğüs ağrısı, kolesterol, pıhtı atması hepsini engelliyor! Kalbi baştan aşağı yenileyecek!
Beslenme şekliniz birçok rahatsızlığı beraberinde getirebilir. Bazı besinler diğerlerine göre daha spesifik görevleri de üstlenerek vücut için antioksidan etkiyi daha çok gösterir. Özellikle kalp rahatsızlığı, damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıklar için temizleyici görevi gören mucize besin açıklandı İşte damarlarınızı temizleyecek, kalıntıları silip süpürecek o tarif…
26.04.2023 16:09 - Son Güncelleme: 26.04.2023 16:09
Tıkanan arterler, daralmaya, kalbe ve vücudun diğer bölgelerine kan akışını kısıtlamaya sebep olabilir. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında damar tıkanıklığına iyi gelen besinler yer alıyor. İşte damarlarınızı baştan aşağı temizleyecek o mucize...
Kalp hastalığı, dünya çapındaki tüm ölümlerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Diyet kalp sağlığında önemli bir rol oynar ve kalp hastalığı riskinizi etkileyebilir. Aslında, belirli gıdalar, tümü kalp hastalığı için risk faktörleri olan kan basıncını, trigliseritleri, kolesterol seviyelerini ve iltihabı etkileyebilir.