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Haberler Trend Bütün damarları resmen kırklıyor! Tansiyon, göğüs ağrısı, kolesterol, pıhtı atması hepsini engelliyor! Kalbi baştan aşağı yenileyecek!

Bütün damarları resmen kırklıyor! Tansiyon, göğüs ağrısı, kolesterol, pıhtı atması hepsini engelliyor! Kalbi baştan aşağı yenileyecek!

Beslenme şekliniz birçok rahatsızlığı beraberinde getirebilir. Bazı besinler diğerlerine göre daha spesifik görevleri de üstlenerek vücut için antioksidan etkiyi daha çok gösterir. Özellikle kalp rahatsızlığı, damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıklar için temizleyici görevi gören mucize besin açıklandı İşte damarlarınızı temizleyecek, kalıntıları silip süpürecek o tarif&hellip;

takvim.com.tr
26.04.2023 16:09 - Son Güncelleme: 26.04.2023 16:09
Bütün damarları resmen kırklıyor! Tansiyon, göğüs ağrısı, kolesterol, pıhtı atması hepsini engelliyor! Kalbi baştan aşağı yenileyecek!

Tıkanan arterler, daralmaya, kalbe ve vücudun diğer bölgelerine kan akışını kısıtlamaya sebep olabilir. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında damar tıkanıklığına iyi gelen besinler yer alıyor. İşte damarlarınızı baştan aşağı temizleyecek o mucize...

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Bütün damarları resmen kırklıyor! Tansiyon, göğüs ağrısı, kolesterol, pıhtı atması hepsini engelliyor! Kalbi baştan aşağı yenileyecek!

SARIMSAK

Sarımsağın yapısında çok sayıda kimyasal bulunmaktadır. En önemli kimyasal allisin'dir. A, B1, B2, B, C vitamini ve çeşitli mineralleri içerir. Aynı zamanda vücutta önemli antioksidan olan glutatyonun üretimini arttırmaktadır.

Bütün damarları resmen kırklıyor! Tansiyon, göğüs ağrısı, kolesterol, pıhtı atması hepsini engelliyor! Kalbi baştan aşağı yenileyecek!

AVOKADO

Tereyağı gibi lezzetli bir tat ve doku ile avokadonun aslında bir meyve olduğuna inanmak zor. Bu meyve, büyük bir kalp dostudur. Ayrıca avokado kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek mükemmel bir tekli ve çoklu doymamış yağ içerir.

Bütün damarları resmen kırklıyor! Tansiyon, göğüs ağrısı, kolesterol, pıhtı atması hepsini engelliyor! Kalbi baştan aşağı yenileyecek!

Kalp hastalığı, dünya çapındaki tüm ölümlerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Diyet kalp sağlığında önemli bir rol oynar ve kalp hastalığı riskinizi etkileyebilir. Aslında, belirli gıdalar, tümü kalp hastalığı için risk faktörleri olan kan basıncını, trigliseritleri, kolesterol seviyelerini ve iltihabı etkileyebilir.

Bütün damarları resmen kırklıyor! Tansiyon, göğüs ağrısı, kolesterol, pıhtı atması hepsini engelliyor! Kalbi baştan aşağı yenileyecek!

ZERDEÇAL

Damar sertleşmesinin en büyük nedenlerinden olan iltihaplanmayı azaltan 'curcumin' maddesini içerir. Fransız araştırmacıların yaptığı bir araştırmaya göre 'curcumin', damarda yağ birikimini yaklaşık %26 oranında azaltmaktadır.

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