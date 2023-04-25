Dünyanın en sağlıklı yemeği! Astım, mide, bağırsak, tansiyon, böbrekler, ülser, basur hepsine şifa dağıtıyor! Canan Karatay’dan mucize tarif!

Canan Karatay'dan en sağlıklı yemek önerisi geldi. Birçok sorunun çözümü için ilaç gibi işe yarayan ışkın otu, faydalarıyla en popüler besinler arasında yerini aldı. Astım, böbrek sorunları, mide problemleri, gaz sancısı, vitamin eksiklikleri dahil tüm rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen ışkın otuna mucize gözüyle bakılıyor. Dünyanın en sağlıklı yemeği olarak adlandırılan ışkın otu faydalarını Canan Karatay bir bir açıkladı. İşte detaylar...