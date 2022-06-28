Bunları kaçıran ömrü boyunca pişmanlık çeker! Bu burçlar tam evlenmelik burçlar! Evlenmeden önce okuyun!

Bunları Kaçıran Ömrü Boyunca Pişmanlık Çeker

Evlenme fikri olduğu zaman asla terk edilmemesi ve ilişkinin bir sonraki adıma taşınması gereken burçlar, şöyle sıralanmıştır:

• Kova: Kova burcunun özellikle kadınları, ilişkilerinde çok sadıktır. Bunun yanında, evlenme fikrini kesinleştirmek kova burçları için kolay bir durum değildir. Bu nedenle de kova burcu bir kadınla ya da erkekle evlilik fikri gündeme geliyorsa, mutlaka ilişkinin ciddi bir boyuta aktarılması gereklidir.