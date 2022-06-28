Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku hakkında flaş gelişme! 3,5 saatlik kamera görüntüsü Ulusal Kriminal Büro’da

İZİNE RASTLANILMADI, ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Gülistan Doku'nun son görüldüğü bölgede AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı; Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

