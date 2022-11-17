Bu zekâ testi IQ’nuzu ortaya koyuyor! Akşam yemeği resmindeki hatayı 9 saniyede tespit edebilir misiniz?

Size kolaylık sağlamak için, aşağıdaki resimde verilen hatayı vurguladık:

Yani resimdeki hata, adamın iki elinde de çatal kullanmasıdır. Bıçak kayıp ve adam eti çatalla kesiyor.

Bu zeka oyunu biraz zordu ama çözmek için daha az zamana ihtiyaç duyduğu için basitti.