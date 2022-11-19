Ev almak isterken tuzağa düştü! 1 milyon liralık vurgun

ARACIN KİLİDİNİ AÇMIŞ

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Civardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, emlak çalışanları A.C. ve G.S.'nin hırsızlık şüphelileriyle irtibatlı olduğunu ve A.C.'nin hırsızlığın gerçekleştiği aracın kapı kilitlerini uzaktan kumandayla açtığını tespit etti. Ekipler, hırsızlığı yapan E.D.B.'nin, kendisini geldikleri araçta bekleyen B.M. ve A.C.C. ile olay yerinden kaçtığını da belirledi.

