Ev almak isterken tuzağa düştü! 1 milyon liralık vurgun
Mersin'de ev almak isteyen bir vatandaş dolandırıcıların tuzağına düştü. Erdemli ilçesinde ev almak isteyen A.K.'nin ikna edilip götürüldüğü emlak ofisinin önündeki aracında bulunan 1 milyon TL çalındı. Emlak ofisinde çalışanlar ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. İşte olayın ayrıntıları...
ARACIN KİLİDİNİ AÇMIŞ
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Civardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, emlak çalışanları A.C. ve G.S.'nin hırsızlık şüphelileriyle irtibatlı olduğunu ve A.C.'nin hırsızlığın gerçekleştiği aracın kapı kilitlerini uzaktan kumandayla açtığını tespit etti. Ekipler, hırsızlığı yapan E.D.B.'nin, kendisini geldikleri araçta bekleyen B.M. ve A.C.C. ile olay yerinden kaçtığını da belirledi.
YAKALANDILAR
Daha sonra, çaldıkları parayı ormana taksiyle gelen A.M.'ye veren 3 şüpheli, farklı bir taksiyle kaçtı. A.M.'nin, eşi D.M. ile birlikte paraları altına çevirdiği tespit edildi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler B.M., D.M., E.D.B., İ.K., A.C. ve G.S.'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan kayıp paranın bir kısmı A.K.'ye teslim edildi.