Vav TV İzle
Haberler Yaşam İzmir'de yine bilindik manzara! Yağmur yağdı her yeri su bastı! Esnaf isyan etti

İzmir'de yine bilindik manzara! Yağmur yağdı her yeri su bastı! Esnaf isyan etti

Son dakika haberi | İzmir'de etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanlar suyla doldu. CHP'li belediye tarafından yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu nedeniyle mağdur olan esnaf suları tahliye etmeye çalışırken, isyan etti.

İHA
takvim.com.tr
18.11.2022 18:12 - Son Güncelleme: 18.11.2022 18:25
İzmir’de yine bilindik manzara! Yağmur yağdı her yeri su bastı! Esnaf isyan etti

İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanakta tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı sokak ve dükkanları suyla doldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir’de yine bilindik manzara! Yağmur yağdı her yeri su bastı! Esnaf isyan etti

Esnaf, ellerine aldıkları kova ve küreklerle yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

İzmir’de yine bilindik manzara! Yağmur yağdı her yeri su bastı! Esnaf isyan etti

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, dün İzmir'e şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

İzmir’de yine bilindik manzara! Yağmur yağdı her yeri su bastı! Esnaf isyan etti

Zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte şiddetlenen yağış özellikle kıyı kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir’de yine bilindik manzara! Yağmur yağdı her yeri su bastı! Esnaf isyan etti

Kentin en önemli alışveriş noktalarından tarihi Kemeraltı Çarşısı da şiddetli yağıştan nasibini aldı. Manifaturacı esnafının yoğun olduğu sokak sular altında kaldı.

SON DAKİKA