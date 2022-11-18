İzmir'de yine bilindik manzara! Yağmur yağdı her yeri su bastı! Esnaf isyan etti
Son dakika haberi | İzmir'de etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanlar suyla doldu. CHP'li belediye tarafından yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu nedeniyle mağdur olan esnaf suları tahliye etmeye çalışırken, isyan etti.
18.11.2022 18:12 - Son Güncelleme: 18.11.2022 18:25
İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanakta tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı sokak ve dükkanları suyla doldu.