Bu 3 tarihi aklınızın bir köşesine yazın! "Dünyayı onlar ele geçirecek!" 2300 yılından gelen zaman yolcusu kehanetlerini peş peşe sıraladı!

Gerald Gardner isimli birisi zaman yolcuğu yaparak 2300 yılına gittiğini iddia ederek herkesi şaşırttı. İnsanlığın geleceği için söyledikleri şok eden Gardner bilincini kaybettiği için bir şey hissetmediğini söyledi. En dikkat çeken açıklaması ise şehirlerin anti yerçekimi teknolojisiyle havadan metrelerce yukarıda olduğunu vurgulaması oldu. Gardner açıklamasına şehirlerin tam donanıma sahip bilgisayarlarla yöneltildiğini söyleyerek sözlerine son verdi.