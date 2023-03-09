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Haberler Yaşam Baklava, güllaç, sütlaç unutun! RAMAZAN ayının GÖZDESİ! Tadına doyamayacaksınız! Hafif, sağlıklı, lezzetli, bardakta, kupta EJDER TATLISI TARİFİ...

Baklava, güllaç, sütlaç unutun! RAMAZAN ayının GÖZDESİ! Tadına doyamayacaksınız! Hafif, sağlıklı, lezzetli, bardakta, kupta EJDER TATLISI TARİFİ...

Ejder tatlısı tarifi hakkında araştırmalar hızlandı. Ramazan ayına az bir zaman kala çeşitli tatlı tarifleri merak ediliyor. Giderek ismini duyuran ejder tatlısı hafifa ve lezzetli olması sebebiyle en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte Ramazan ayının yeni gözdesi ejder tatlısı tarifi...

takvim.com.tr
09.03.2023 10:15 - Son Güncelleme: 09.03.2023 10:15
Baklava, güllaç, sütlaç unutun! RAMAZAN ayının GÖZDESİ! Tadına doyamayacaksınız! Hafif, sağlıklı, lezzetli, bardakta, kupta EJDER TATLISI TARİFİ...

Ejder tatlısı tarifi birçok çeşidiyle merak ediliyor. Portakallı, meyveli, sade, haşhaşlı ejder tatlısı tarifi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ramazan ayı için sayılı günler kala birçok tatlı tarifi için araştırmalar hızlandı. Fakat ejder tatlısı lezzeti ve hafifliği sayesinde baklava, güllaç, sütlaç gibi birçok tatlıyı solladı. İşte en lezzetli ejder tatlısı tarifi...

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Baklava, güllaç, sütlaç unutun! RAMAZAN ayının GÖZDESİ! Tadına doyamayacaksınız! Hafif, sağlıklı, lezzetli, bardakta, kupta EJDER TATLISI TARİFİ...

EJDER TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

🍓1 lt süt

🍓1 çay bardağı şeker

🍓2 yemek kaşığı un

🍓2 yemek kaşığı nişasta

🍓1 paket vanilya

🍓3 yemek kaşığı mavi haşhaş

Baklava, güllaç, sütlaç unutun! RAMAZAN ayının GÖZDESİ! Tadına doyamayacaksınız! Hafif, sağlıklı, lezzetli, bardakta, kupta EJDER TATLISI TARİFİ...

Üzeri için;

🍓300 gram donmuş çilek

🍓1 çay bardağı şeker

🍓1 su bardağı su

🍓2 yemek kaşığı nişasta

Baklava, güllaç, sütlaç unutun! RAMAZAN ayının GÖZDESİ! Tadına doyamayacaksınız! Hafif, sağlıklı, lezzetli, bardakta, kupta EJDER TATLISI TARİFİ...

EJDER TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Muhallebi için; Vanilya ve haşhaş hariç bütün malzemeleri uygun bir tencereye alıyoruz .Ocakta kaynayana kadar karıştırıyoruz.

Baklava, güllaç, sütlaç unutun! RAMAZAN ayının GÖZDESİ! Tadına doyamayacaksınız! Hafif, sağlıklı, lezzetli, bardakta, kupta EJDER TATLISI TARİFİ...

Kaynadıktan haşhaş ve vanilya ekleyip karıştırıp ocaktan alıyoruz .

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