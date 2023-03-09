Baklava, güllaç, sütlaç unutun! RAMAZAN ayının GÖZDESİ! Tadına doyamayacaksınız! Hafif, sağlıklı, lezzetli, bardakta, kupta EJDER TATLISI TARİFİ...

Ejder tatlısı tarifi birçok çeşidiyle merak ediliyor. Portakallı, meyveli, sade, haşhaşlı ejder tatlısı tarifi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ramazan ayı için sayılı günler kala birçok tatlı tarifi için araştırmalar hızlandı. Fakat ejder tatlısı lezzeti ve hafifliği sayesinde baklava, güllaç, sütlaç gibi birçok tatlıyı solladı. İşte en lezzetli ejder tatlısı tarifi...