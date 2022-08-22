Araba alacaklara büyük tuzak! Bu yöntemle ağlarına düşürüyorlar! Akıllara zarar dolandırıcılık!

"ARAÇ GERÇEK DEĞERİ KADAR KAPARO TOPLAYIP KAÇIYORLAR"

Yakın bir arkadaşının başından geçen dolandırıcılık olayını anlatan Batı, "Düzce'de otomotiv sektöründe olan Murat ismindeki bir arkadaşımın kendi intranet sayfasında satışta olan bir aracını, dolandırıcı yine aynı ilandaki fotoğrafları kullanarak, başka bir sayfa aracı yüzde 20 aşağıya koyuyor. Vatandaşın bir tanesinden 'Acele ve ivedi satacağım' diye 50 bin TL kapora alıyor ve ertesi gün kayboluyor. Bu 1 kişiden aldığı para düşünün akşama kadar kaç kişiyi aradı ve kaç kişiden kapora aldı. Araç iki gün ilanda kalırsa, aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar. Bu sebeple vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. İnsanlar araçları görmeden bütün kontrolleri yapmadan, satıcılarla parasal ilişkilere girmesin. Halkımızın bir kısmında bir malı ucuz değerinin altında alabilmek gibi bir yanılgı var. Her malın değerini sahibi aşağı yukarı bilir. Dolandırıcılar kendilerini asker, sağlık görevlisi, yargı mensubu olarak tanıtıp 'Ben villa veya daire buldum, ucuza alıyorum. Ondan edeceğim kar, arabadan edeceğim zararı karşılıyor. Bu nedenle ucuza veriyorum' gibi cümleler kullanıyorlar. Vatandaşlarımız asla bunlara inanmasın, tedbirli ve kontrollü para ilişkisine girsinler" diye konuştu.