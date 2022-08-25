ÖTV ödemeden otomobil sahibi olabilirsiniz! Vatandaş bayram etti! İşte 1.6 motor o marka ve modeller

Araba sahip olmak isteyen engelli vatandaşlarımız için bazı haklar vardır. Bu anlamda ÖTV olmadan araba alabiliyorlar. Yetki sahibi kurumlar, alakalı hakka dair detaylı açıklamalarda bulunarak, ÖTV indiriminden kimlerin yaralanabileceğini, ÖTV indirimi ile hangi arabalara sahip olunabileceğini bildirdiler.