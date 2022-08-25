ÖTV ödemeden otomobil sahibi olabilirsiniz! Vatandaş bayram etti! İşte 1.6 motor o marka ve modeller
Devletin engelli vatandaşlara tanımış bulunduğu ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti hakları, bu sene da geçerliliğini korumaktadır. Söz hususu haklardan yararlanarak, pazarının olabildiğince altında fiyatlar karşılığında otomobil sahibi olmak mümkündür.
25.08.2022 09:26 - Son Güncelleme: 25.08.2022 09:26
Araba sahip olmak isteyen engelli vatandaşlarımız için bazı haklar vardır. Bu anlamda ÖTV olmadan araba alabiliyorlar. Yetki sahibi kurumlar, alakalı hakka dair detaylı açıklamalarda bulunarak, ÖTV indiriminden kimlerin yaralanabileceğini, ÖTV indirimi ile hangi arabalara sahip olunabileceğini bildirdiler.
Açıklanan devlet kararına göre belirli bir seviyenin üstünde engel sahibi olan vatandaşlara ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti hakkı ile araba sahibi olma imkânı tanınmaktadır.