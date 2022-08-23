Ağustos ayı bitmeden kapın! Citroen Ami 219.000 TL! En ucuz otomobiller LİSTELENDİ! Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford...
Ağustos ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobiller tek tek listelendi. Pandemi dönemi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle piyasalardaki dalgalanma ve yüksek enflasyondan olumsuz etkilenen sektörlerin başında otomotiv sektörü geliyor. Fahiş fiyatlar satışlarını durdurma noktasına getirirken hükümet devreye bastı. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sınırlamayla birlikte otomobillin fiyat listeleri güncellendi.
23.08.2022 08:41 - Son Güncelleme: 23.08.2022 08:41
2022 en ucuz sıfır otomobiller yoğun ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni dönem ve ikinci el otomobil alım-satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için getirilen yeni düzenlemenin ardından 2022 model araç ilanları arttı. İşte Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford Ağustos ayı fiyat listesi...