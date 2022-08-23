Ağustos ayı bitmeden kapın! Citroen Ami 219.000 TL! En ucuz otomobiller LİSTELENDİ! Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford...

2022 en ucuz sıfır otomobiller yoğun ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni dönem ve ikinci el otomobil alım-satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için getirilen yeni düzenlemenin ardından 2022 model araç ilanları arttı. İşte Polo, Seat, Fiat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Dacia, Ford Ağustos ayı fiyat listesi...