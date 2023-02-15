Akıllara zarar! Hatay İskenderun'daki lüks yeni rezidans bu yüzden yıkılmış! 6.000.000 TL'lik ev yerle bir oldu! Ev alırken sakın...
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 artı 1 dairesi 6 milyon TL'ye satılan ve yeni yapılmış olan lüks rezidansın yıkılıp yerle bir olması bir çok kişiyi şaşırtı. Yeni binanın nasıl çöktüğünü merak edenler uzmanlar tarafından gelen uyarıyı duyunca şoke oldu.
15.02.2023 10:41 - Son Güncelleme: 15.02.2023 10:41
Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski binaların yanında 3 artı 1 dairesi 6 milyon TL'ye satılan yeni binalar yerle bir oldu. Uzmanlar, söz konusu yıkımlarla ilgili oldukça şaşırtıcı bir açıklamada bulundular. Binanın ne kadar sağlam olmasına bakılmaksızın buna dikkat edilmesi gerekiyor. İşte gelen uyarılar...