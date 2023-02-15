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Haberler Trend Akıllara zarar! Hatay İskenderun'daki lüks yeni rezidans bu yüzden yıkılmış! 6.000.000 TL'lik ev yerle bir oldu! Ev alırken sakın...

Akıllara zarar! Hatay İskenderun'daki lüks yeni rezidans bu yüzden yıkılmış! 6.000.000 TL'lik ev yerle bir oldu! Ev alırken sakın...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 artı 1 dairesi 6 milyon TL'ye satılan ve yeni yapılmış olan lüks rezidansın yıkılıp yerle bir olması bir çok kişiyi şaşırtı. Yeni binanın nasıl çöktüğünü merak edenler uzmanlar tarafından gelen uyarıyı duyunca şoke oldu.

takvim.com.tr
15.02.2023 10:41 - Son Güncelleme: 15.02.2023 10:41
Akıllara zarar! Hatay İskenderun’daki lüks yeni rezidans bu yüzden yıkılmış! 6.000.000 TL’lik ev yerle bir oldu! Ev alırken sakın...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski binaların yanında 3 artı 1 dairesi 6 milyon TL'ye satılan yeni binalar yerle bir oldu. Uzmanlar, söz konusu yıkımlarla ilgili oldukça şaşırtıcı bir açıklamada bulundular. Binanın ne kadar sağlam olmasına bakılmaksızın buna dikkat edilmesi gerekiyor. İşte gelen uyarılar...

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Akıllara zarar! Hatay İskenderun’daki lüks yeni rezidans bu yüzden yıkılmış! 6.000.000 TL’lik ev yerle bir oldu! Ev alırken sakın...

ÇIKAN SU HER ŞEYİ ANLATIYOR

Uzmanlar, söz konusu yıkımlarla ilgili binaların altından çıkan suların çok önemli ipuçları olduğunu işaret ediyor.

Akıllara zarar! Hatay İskenderun’daki lüks yeni rezidans bu yüzden yıkılmış! 6.000.000 TL’lik ev yerle bir oldu! Ev alırken sakın...

6 MİLYON TL'YE MEZAR

2 Aralık 2022 tarihinde yani sadece 40 gün önce ilana çıkan rezidansta ve 3 artı 1'lik dairenin fiyatı 6 milyon TL'ydi. Herkes ev hayalini süsleyecek milyonluk bina depremle birlikte vatandaşlara mezar oldu.

Akıllara zarar! Hatay İskenderun’daki lüks yeni rezidans bu yüzden yıkılmış! 6.000.000 TL’lik ev yerle bir oldu! Ev alırken sakın...

ALTINDAN SU ÇIKIYOR

Öte yandan bölgedeki ara sokaklarda bazı binalardan sular tahliye ediliyor. Uzmanlara göre caddelere dolan bu su, bölgedeki sıvılaşma hakkında önemli ipucu veriyor.

Akıllara zarar! Hatay İskenderun’daki lüks yeni rezidans bu yüzden yıkılmış! 6.000.000 TL’lik ev yerle bir oldu! Ev alırken sakın...

ZEMİN SIVILAŞMASI NEDİR?

Zemin sıvılaşması sallantı sonrası suya doymuş tanecikli materyallerin sıkılığını kaybetmesi ve katı halden sıvı hale geçmesi şeklinde görülebilir. Bu durumda binalar ve köprüler çökebilir ya da bulunduğu noktaya batabilir.

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