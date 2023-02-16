7 KAT SEMANIN GİZEMİ! Peygamberimiz'in göğe yükseldiği gece: Miraç... Hz. Muhammed (SAV) o gece neler gördü? Mucizeler...

Tüm gecenizi en kıymetli şekilde geçirebilirsiniz. Bu özel gecede pek çok dua kabul görmektedir. Müslümanlar bu özel geceyi bol bol dua ederek geçirmektedir. Peygamber Efendimiz (SAV) bu mübarek gecede Allah'ın hiçbir kulunun ulaşmadığı manevi alemlere varmıştır. Peki, Hz. Muhammed (SAV) Miraç Gecesi'nde neler gördü? İşte detaylar...