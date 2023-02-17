Doktor kardeşlerin yürek yakan hikayesi! 99 depremini gören 'Kutlu Ailesi'nden geriye fotoğraflar kaldı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 10 ilde yıkım olurken yürek yakan hikayeler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Asrın felaketinde en ağır yıkımı yaşayan şehirlerin başında gelen Adıyaman, tarihindeki en acı dramlara tanıklık ediyor. Bankacı Hüseyin Zeynal Kutlu ile öğretmen eşi Niymet Kutlu ve çocukları doktor Meryem Büşra Kutlu, doktor Gültekin Kutlu ve tıp öğrencisi Metin Kutlu hayatını kaybetti. Ailenin, 1999 Marmara Depremi'ni Bolu Seben'de yaşadıkları ve sağ kurtuldukları ortaya çıktı. İşte yürek yakan hikayenin ayrıntıları...
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 10 ilde yıkım olurken yürek yakan hikayeler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Asrın felaketinde en ağır yıkımı yaşayan şehirlerin başında gelen Adıyaman, tarihindeki en acı dramlara tanıklık ediyor. Bankacı Hüseyin Zeynal Kutlu ile öğretmen eşi Niymet Kutlu ve çocukları doktor Meryem Büşra Kutlu, doktor Gültekin Kutlu ve tıp öğrencisi Metin Kutlu hayatını kaybetti. Ailenin, 1999 Marmara Depremi'ni Bolu Seben'de yaşadıkları ve sağ kurtuldukları ortaya çıktı.
İşte yürek yakan hikayenin ayrıntıları...
Ziraat Mühendisi Niymet-Hüseyin Zeynal Kutlu çifti, 1999 yılındaki depreme birer yıl ara ile dünyaya gelen kızları Büşra ve oğulları Gültekin ile birlikte görev yaptıkları Bolu Seben'de yakalandı.
Kutlu ailesinin ilerleyen yıllarda Metin isminde bir çocukları daha oldu. Aile, kızları Meryem Büşra Kutlu (27) ve oğulları Gültekin Kutlu'yu (26) büyük fedakarlıkla okutarak doktor olmalarını sağladı.
İki kardeş ailelerinin isteği üzerine Adıyaman'da görev yapmaya başladı. Ailenin üçüncü çocuğu Metin Kutlu ise (20) Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi.
ENKAZDAN ÇIKARILIŞ SIRALARINA GÖRE TOPRAĞA VERİLDİLER
Kutlu ailesi asrın deprem felaketine Adıyaman'daki Alitaşı Mahallesi'nde yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği Bozbey Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandı.
Kutlu çifti, büyük fedakarlıkla büyütüp okuttukları üç çocukları ile birlikte hayatlarını kaybetti. Aile üyeleri Adıyaman'daki aile mezarlıklarında enkazdan çıkarılış sıralarına göre toprağa verildi.