Aleyna Ölmez kimdir, kaç yaşında? Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl? 248 saat 11. günde enkazdan sağ çıkarıldı! Açıklama geldi...

ALEYNA ÖLMEZ ÖLDÜ MÜ?

Genç kız, sevk öncesinde hastanede kendisinin sağlık durumunu soran basın mensuplarına, "İyiyim teşekkür ederim" ifadeleriyle karşılık verdi. Enkaz altında ne yaptığı sorusuna Ölmez, "Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım" dedi. Ankara Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edilen Ölmez'in tedavisi sürüyor.