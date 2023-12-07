7 gün vizesiz gidilen 10 Yunan adası LİSTESİ! Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl? Güzel, yakın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bugün gerçekleştirdikleri ortak basın açıklamasında önemli bir karar duyurdu. Erdoğan, açıklamasında, "Türk vatandaşlarına yönelik 7 günlük turist vizesi imkanı sağlanacak" dedi. Bu gelişme sonrası ''Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl?'' soruları gündem oldu.

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HANGİ ADALAR VİZESİZ OLACAK?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan ile Türk vatandaşlarının Ege'deki Yunan adalarına vizesiz seyahatini görüştüklerini söyleyerek "İkimiz de daha sakin sularda güzel bir esintiyle esen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak durumundayız. Ben geleceğe olumlu bakıyorum." ifadelerini kullandı.