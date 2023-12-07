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7 gün vizesiz gidilen 10 Yunan adası LİSTESİ! Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl? Güzel, yakın...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Ege'deki bütün yıl boyunca 7 günlük süreyle vizeden muaf tutarak Türk vatandaşlarının Ege'deki Yunan adalarını ziyaret etme serbestisini ele aldık" açıklaması sonrası ''Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl? Yunan adalarına vize kalktı mı? Türkiye'ye en yakın Yunan adası hangisi?'' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte en güzel, yakın 7 gün vizesiz gidilebilecek 10 Yunan adası listesi...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 15:59 Güncelleme 07 Aralık 2023, 16:06
7 gün vizesiz gidilen 10 Yunan adası LİSTESİ! Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl? Güzel, yakın... 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bugün gerçekleştirdikleri ortak basın açıklamasında önemli bir karar duyurdu. Erdoğan, açıklamasında, "Türk vatandaşlarına yönelik 7 günlük turist vizesi imkanı sağlanacak" dedi. Bu gelişme sonrası ''Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl?'' soruları gündem oldu.

7 gün vizesiz gidilen 10 Yunan adası LİSTESİ! Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl? Güzel, yakın... 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, 10 farklı adayı kapsayan 7 günlük turist vizesi uygulamasının başlatılacağını açıkladı.

7 gün vizesiz gidilen 10 Yunan adası LİSTESİ! Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl? Güzel, yakın... 3

HANGİ ADALAR VİZESİZ OLACAK?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan ile Türk vatandaşlarının Ege'deki Yunan adalarına vizesiz seyahatini görüştüklerini söyleyerek "İkimiz de daha sakin sularda güzel bir esintiyle esen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak durumundayız. Ben geleceğe olumlu bakıyorum." ifadelerini kullandı.

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