SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Bir ülke daha vizeyi kaldırdı! Yaz tatili planına başlayın! 80 ülkeye elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında alınan önemli bir kararla, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk vatandaşları için vize muafiyeti konusunda sevindirici bir açıklama yaptı. Miçotakis, adalara seyahat edecek Türk vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını belirtti.yapılan detaylı açıklamaya göre, Türk vatandaşları artık vize işlemleriyle uğraşmadan adalara seyahat edebilecekler. Yaz tatili gelmeden planlarını olutşurmak isteyenlere vizesiz gidilen ülkeleri listeledik. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gezebileceği ülkeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 16:38 Güncelleme 07 Aralık 2023, 16:38
Bir ülke daha vizeyi kaldırdı! Yaz tatili planına başlayın! 80 ülkeye elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz 1

Türk vatandaşları artık Yunan adalarına seyahat etmek için uğraş vermeden, vize başvurusu yapmadan kolaylıkla seyahat edebilecekler. Bu durumun ardından Türk vatandaşlarına vizesiz olan tüm ülkeleri sizler için derledik. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği yerler...

Bir ülke daha vizeyi kaldırdı! Yaz tatili planına başlayın! 80 ülkeye elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz 2

Azerbaycan - 90 gün vizesiz

Bir ülke daha vizeyi kaldırdı! Yaz tatili planına başlayın! 80 ülkeye elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz 3

Gürcistan - 90 gün vizesiz

SON DAKİKA