Bir ülke daha vizeyi kaldırdı! Yaz tatili planına başlayın! 80 ülkeye elinizi kolunuzu sallayarak girebilirsiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında alınan önemli bir kararla, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk vatandaşları için vize muafiyeti konusunda sevindirici bir açıklama yaptı. Miçotakis, adalara seyahat edecek Türk vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını belirtti.yapılan detaylı açıklamaya göre, Türk vatandaşları artık vize işlemleriyle uğraşmadan adalara seyahat edebilecekler. Yaz tatili gelmeden planlarını olutşurmak isteyenlere vizesiz gidilen ülkeleri listeledik. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gezebileceği ülkeler...