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O kurumdan 18.500 TL maaşla personel alımı! İŞKUR her yerde bu meslekleri arıyor! MEB, EGM, DSİ, TCDD...

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarına olan ilgi artarak devam ediyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Devlet Su İşleri (DSİ) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) gibi kurumlarda çalışma fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar, duyuruları dikkatle takip ediyorlar. Yeni yıla girmeden önce bir iş sahibi olmak isteyenler için son başvuru tarihlerini kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Hem özel sektörde hem de kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak olan personel alımlarıyla ilgili gerekli şartları ve güncel ilanları sizler için bir araya getirdik. İşte 2023 Aralık ayı İŞKUR iş ilanlarına dair önemli bilgiler...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 09:10 Güncelleme 08 Aralık 2023, 09:09
O kurumdan 18.500 TL maaşla personel alımı! İŞKUR her yerde bu meslekleri arıyor! MEB, EGM, DSİ, TCDD... 1

Yeni yıla adım adım yaklaşırken, iş arayanlar için İŞKUR'un yayınladığı iş ilanları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte İŞKUR Aralık 2023 iş ilanları...

O kurumdan 18.500 TL maaşla personel alımı! İŞKUR her yerde bu meslekleri arıyor! MEB, EGM, DSİ, TCDD... 2

ÖĞRETMEN ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

NOT: MEB tarafından yapılan personel allımları öğretmenevleri için oluşturulmuştur.

O kurumdan 18.500 TL maaşla personel alımı! İŞKUR her yerde bu meslekleri arıyor! MEB, EGM, DSİ, TCDD... 3

İŞKUR TCDD İŞÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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