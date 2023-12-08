O kurumdan 18.500 TL maaşla personel alımı! İŞKUR her yerde bu meslekleri arıyor! MEB, EGM, DSİ, TCDD...

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarına olan ilgi artarak devam ediyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Devlet Su İşleri (DSİ) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) gibi kurumlarda çalışma fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar, duyuruları dikkatle takip ediyorlar. Yeni yıla girmeden önce bir iş sahibi olmak isteyenler için son başvuru tarihlerini kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Hem özel sektörde hem de kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak olan personel alımlarıyla ilgili gerekli şartları ve güncel ilanları sizler için bir araya getirdik. İşte 2023 Aralık ayı İŞKUR iş ilanlarına dair önemli bilgiler...