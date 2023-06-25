7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası! Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak...
Binlerce yıldır kullanılan bu bitki dünyanın en değerli baharatları arasında yer alıyor. Özellikle uyku düzeni ve stres yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu bitki birçok derdinize çare olacak. Sinir sistemini uyarıcı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici olarak kullanılan safranın sağlığınıza olan faydaları sizi çok şaşırtacak. İşte safranın faydaları...
25.06.2023 23:26 - Son Güncelleme: 25.06.2023 23:26
Safran faydaları sebebiyle uzmanlar tarafından önerilen baharatlar arasında yer alıyor. Binlerce yıldır kullanılan bu bitki günümüzün en değeri baharatları arasında yer alıyor. İşte safranın sizi şoke edecek faydaları...
UYKUSUZLUĞA KARŞI "KIRMIZI ALTIN" SAFRAN
Safran, içerisinde bulunan kimyasal bileşikler sayesinde sakinleştirici bir etki yaratır. Bu etki, uyku süresini düzenlemeye ve kaliteli bir uyku sağlamaya yardımcı olur. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. İsmet Melek, uyku ve stres yönetimi için tükettiğimiz gıdaların ve kullandığımız takviyelerin önemini vurguladı.