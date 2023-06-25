Vav TV İzle
Haberler Trend 7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası! Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak...

7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası! Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak...

Binlerce yıldır kullanılan bu bitki dünyanın en değerli baharatları arasında yer alıyor. Özellikle uyku düzeni ve stres yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu bitki birçok derdinize çare olacak. Sinir sistemini uyarıcı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici olarak kullanılan safranın sağlığınıza olan faydaları sizi çok şaşırtacak. İşte safranın faydaları...

takvim.com.tr
25.06.2023 23:26 - Son Güncelleme: 25.06.2023 23:26
7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası! Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak...

Safran faydaları sebebiyle uzmanlar tarafından önerilen baharatlar arasında yer alıyor. Binlerce yıldır kullanılan bu bitki günümüzün en değeri baharatları arasında yer alıyor. İşte safranın sizi şoke edecek faydaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası! Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak...

Zaman zaman gıda boyası olarak da kullanılan safran o kadar değerli bir baharattır ki 500 gram safran tozu için 75.000 çiçekten tepecik toplanması gerekmektedir

7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası! Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak...

Yapılan çalışmalar en pahalı bitkisel içeriklerden biri olan safranın, uykusuzlukla ve depresyonla mücadelede çok etkili bir kaynak olduğunu ortaya koydu.

7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası! Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak...

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN ANKSİYETE VE DEPRESYONA SAFRAN REÇETESİ

Çiçekleri çiğdeme benzeyen mor renkli çiçekler olan ancak kurutulduğunda küçük kırmızı ip parçaları gibi görünen safran İbrahim Saraçoğlu tarafından da önerilen bitkiler arasında bulunuyor.

7 derde şifa oluyor! 200 gramı bile dünya pahası! Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, panik atak...

UYKUSUZLUĞA KARŞI "KIRMIZI ALTIN" SAFRAN

Safran, içerisinde bulunan kimyasal bileşikler sayesinde sakinleştirici bir etki yaratır. Bu etki, uyku süresini düzenlemeye ve kaliteli bir uyku sağlamaya yardımcı olur. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. İsmet Melek, uyku ve stres yönetimi için tükettiğimiz gıdaların ve kullandığımız takviyelerin önemini vurguladı.

SON DAKİKA