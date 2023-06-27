Doktorlar hayretler içerisinde kaldı! Ensesindeki şişlik dehşete düşürtdü! İçi açılınca...

Ünlü doktor Sandra Lee, sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir isimdir. Kendi sosyal medya platformunda başarılı operasyonlarını paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Lee, hayranlarına yeni bir video sunarak bir kez daha adından söz ettirdi. Bu kez, ensesinde oluşan şişlikten rahatsızlık duyan bir hastanın hikayesini paylaştı ve şişliğin içinden çıkanlar izleyenleri şaşırttı.