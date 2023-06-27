Doktorlar hayretler içerisinde kaldı! Ensesindeki şişlik dehşete düşürtdü! İçi açılınca...
Sandra Lee'nin sosyal medya platformunda operasyonlarını paylaşması, 7 milyondan fazla takipçiye ulaşmasıyla dünya gündeminde yer alması oldukça dikkat çekici bir durumdur.
Ünlü doktor Sandra Lee, sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir isimdir. Kendi sosyal medya platformunda başarılı operasyonlarını paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Lee, hayranlarına yeni bir video sunarak bir kez daha adından söz ettirdi. Bu kez, ensesinde oluşan şişlikten rahatsızlık duyan bir hastanın hikayesini paylaştı ve şişliğin içinden çıkanlar izleyenleri şaşırttı.
Hasta, ensesindeki şişlik nedeniyle ünlü doktora başvurmuş ve görüntülerini paylaşmıştır. Doktor Sandra Lee, cilt sağlığı ve kozmetik cerrahi alanında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Kendisi, geniş bir takipçi kitlesiyle popülerlik kazanmış olan bir doktor ve medya kişiliği olarak bilinmektedir.
Doktor Sandra Lee, Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp eğitimini tamamlamış ve dermatoloji alanında uzmanlaşmış bir doktordur. Cilt sağlığına odaklanan çalışmaları ve tedavi yöntemleriyle tanınmaktadır. Pek çok kişi onu "Dr. Pimple Popper" adıyla da tanır. Bu isim, kendisinin sosyal medyada yayınladığı videolar aracılığıyla sivilce patlatma işlemlerini paylaşmasından kaynaklanmaktadır.