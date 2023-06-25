Tek bir yöntemle bebek gibi cilde sahip olun! İşte botoks kullanmadan 20'lik çıtır olmanın sırrı! Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor!
Yaşlanmanın etkilerini geciktirmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğru beslenme de büyük bir önem taşımaktadır. Kırışıklık ve yaşlanma belirtilerini önlemek için ise kolajen içeren besinlerin tüketiminin büyük bir rol oynadığı belirtilmektedir. İşte genç ve sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken o önemli besinler...
25.06.2023 23:00 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:43
Kırışıklık sona erdiren bazı yöntemler bulunuyor. Böylelikle yaşınızdan 10 yaş genç gözükmeniz mümkün. Birçok farklı sebepten de meydana gelebilen kırışıklıklar için o besinlerler öneriliyor. Bilindiği üzere sağlıklı beslenme, sağlıklı vücudu da beraberinde getiriyor. Böylelikle kadın ve ya erkek farketmez kişi cildindeki yaşlanmayı en aza indirebilir. Peki bu besinler neler?