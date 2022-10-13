5 saniyede bu fotoğraftaki gizlenmiş Nusret’i bul! Görsel hafızan ne kadar kuvvetli anında öğren..

BEYİN VE GÖZLER ARASINDAKİ İLETİŞİM

Görüntü bir kadının yüzünü gösteriyor. Burada istenen ise resimdeki yüzlerin sayısını bulmak.

FOTOĞRAFTA YÜZ YOK

Doğru cevap yüz sayısının sıfır "0" olduğudur. Buna şaşırabilirsiniz ancak doğru duydunuz. Görüntü optik bir illüzyondur ve kişinin algısına göre farklılık gösterse de ortada sayılabilmesi için yarım değil tam bir yüz olması gereklidir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi burada dikkat edilmesi gereken sizden istenilene odaklanmanız ve resmi görselden bağımsız olarak da ele alabilmenizdir.