5 saniyede bu fotoğraftaki gizlenmiş Nusret'i bul! Görsel hafızan ne kadar kuvvetli anında öğren..
Bu görsel zeka testiyle ne kadar dahi olduğunu ortaya koyabilirsin. Bakalım 5 saniye içinde fotoğrafta gizlenmiş Nusret'i bulabilecek misin? İşte o fotoğraf...
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BEYİN VE GÖZLER ARASINDAKİ İLETİŞİM
Görüntü bir kadının yüzünü gösteriyor. Burada istenen ise resimdeki yüzlerin sayısını bulmak.
FOTOĞRAFTA YÜZ YOK
Doğru cevap yüz sayısının sıfır "0" olduğudur. Buna şaşırabilirsiniz ancak doğru duydunuz. Görüntü optik bir illüzyondur ve kişinin algısına göre farklılık gösterse de ortada sayılabilmesi için yarım değil tam bir yüz olması gereklidir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi burada dikkat edilmesi gereken sizden istenilene odaklanmanız ve resmi görselden bağımsız olarak da ele alabilmenizdir.
Hazırsanız resme dikkatlice bakın ve ilk gördüğünüz nesneye ait yorumla eşleştirerek nasıl bir arkadaş olduğunuzu öğrenin.
İLK GÖRDÜĞÜNÜZ BİR ASKER İSE
İlk gözünüze çarpan yukarı tırmanan asker ise çözüm üreten ve çok iyi sır saklayabilen güven dolu bir arkadaşsınız. Arkadaşlarınız çoğu zaman sizden rahatlatıcı sözler duymak için ararlar. Teselli etme konusunda bir psikologdan farksızsınız. Sakinsiniz ve çoğu zaman mantıklı hareket ediyorsunuz. Herkese ve arkadaşlarınıza hak ettiği kadar değer veriyorsunuz.