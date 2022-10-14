Ataşehir’de Doktor Buğra’nın ölümüne sebep olan 17 yaşındaki sürücüden skandal savunma!

O SÜRÜCÜYE TUTUKLAMA TALEBİ

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü A.U. yakalanarak İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli A.U. savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.