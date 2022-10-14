Ataşehir’de Doktor Buğra’nın ölümüne sebep olan 17 yaşındaki sürücüden skandal savunma!
İstanbul Ataşehir'de önce kamyona ardından kaldırımda bekleyen doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki A.U. adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli genç savunmasında ehliyetinin olmadığının patronunun bildiğini, buna rağmen aracı verdiğini ve önünd çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığını söyledi.
14.10.2022 12:21 - Son Güncelleme: 14.10.2022 12:21
Korkunç olay dün Ataşehir'de sabah saat 05.00'te meydana gelmiş, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a babasına ait dükkanın önündeyken kamyonet çarpmıştı.
O SÜRÜCÜYE TUTUKLAMA TALEBİ
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü A.U. yakalanarak İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli A.U. savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.