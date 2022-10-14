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Eve giren hırsız boğazını kesti! Günlerce yaşam mücadelesi veren Büşra öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı

İstanbul Aksaray'da yalnız yaşayan öğretmen Büşra Y.'nin yaşadığı daireye 29 Eylül günü sabaha karşı giren sabıkalı hırsız Fırat P., genç kadına kâbusu yaşattı. Günlerce yoğun bakımda kalan öğretmen, hayati tehlikeyi atlatıp iyiye gidince polise yaşadığı korkunç anları anlattı...

14.10.2022 09:29 - Son Güncelleme: 14.10.2022 09:29
Eve giren hırsız boğazını kesti! Günlerce yaşam mücadelesi veren Büşra öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı

28 yaşındaki Büşra öğretmenin evine hırsızlık için giren saldırgan genç kadının uyanması üzerine önce telefonunu ardından paralarını aldı. Telefonu ve paraları vermesine rağmen saldırgan elindeki ekmek bıçağını genç kadının boynuna sapladı.

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Eve giren hırsız boğazını kesti! Günlerce yaşam mücadelesi veren Büşra öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı

Olay, 29 Eylül günü İstanbul Fatih'te meydana geldi 29 yaşındaki Büşra Y., matematik öğretmeni olarak çalışıyor ve Aksaray'da tek başına ikamet ediyordu. Sabah saatlerinde genç kadın ikametinde sesler duyarak uyandı ve evde bir erkek şahısla karşılaştı.

Eve giren hırsız boğazını kesti! Günlerce yaşam mücadelesi veren Büşra öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı

Elindeki bıçakla genç kadına korkutan hırsız, genç öğretmenin telefonunu, çantasındaki ve cüzdanındaki paralarını aldı ardından genç kadının telefonunun şifresini sordu.

Eve giren hırsız boğazını kesti! Günlerce yaşam mücadelesi veren Büşra öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı

Korkudan telefonunun şifresini veren genç kadın hırsızdan kurtulduğunu zannederken evden kaçmaya çalışan genç adam, öğretmeni darp ettikten sonra elindeki ekmek bıçağını genç kadının boğazına sapladı.

Eve giren hırsız boğazını kesti! Günlerce yaşam mücadelesi veren Büşra öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı

GENÇ ÖĞRETMENİ DARP EDİP, BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Hırsız pencereden atlayarak olay yerinden uzaklaşırken genç kadın apartmandan çıkarak kendi imkanlarıyla Cerrahpaşa tıp Fakültesi'ne ulaştı. Acilen ameliyata alınan genç kadın yoğun bakımda tedavisi sürerken olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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