Eve giren hırsız boğazını kesti! Günlerce yaşam mücadelesi veren Büşra öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı
İstanbul Aksaray'da yalnız yaşayan öğretmen Büşra Y.'nin yaşadığı daireye 29 Eylül günü sabaha karşı giren sabıkalı hırsız Fırat P., genç kadına kâbusu yaşattı. Günlerce yoğun bakımda kalan öğretmen, hayati tehlikeyi atlatıp iyiye gidince polise yaşadığı korkunç anları anlattı...
14.10.2022 09:29 - Son Güncelleme: 14.10.2022 09:29
GENÇ ÖĞRETMENİ DARP EDİP, BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Hırsız pencereden atlayarak olay yerinden uzaklaşırken genç kadın apartmandan çıkarak kendi imkanlarıyla Cerrahpaşa tıp Fakültesi'ne ulaştı. Acilen ameliyata alınan genç kadın yoğun bakımda tedavisi sürerken olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.