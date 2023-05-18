30 dakikada sivilceyi yok ediyor! Şişlik, kızarıklık ne varsa kökünü kazıyacak! Evde 3 dakikada hazırlayın...
Evde 30 dakikada sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz. Akne ve diğer cilt sorunlarını önlemek isteyenlere özel tarif! Bu gibi durumlarda, sivilcelerle savaşan tedavilere ve can sıkıcı sivilceleri hızla iyileştirmeye yardımcı olan hızlı etkili bileşenler içeren ürünlere güvenebilirsiniz. İşte evde kolay sivilce geçirme yöntemleri...
Akne ve diğer cilt sorunlarını kökünden kazıyaccak yöntem. İşte evde pürüzsüz bir cilde sahip olmanız için gerekenler...
SALİSİLİK ASİT
Salisilik asit, cilt için çeşitli faydalı etkiler elde etmek için kozmetik ve terapötik formülasyonlarda en yaygın olarak kullanılan hidroksi asitlerden biridir. Farklı cilt bozukluklarını tedavi etme yeteneği 2000 yıl öncesine kadar bilinmektedir. Günümüzde salisilik asit sivilce için en popüler bileşenlerden biridir.
KÜKÜRT
Kükürt, Kleopatra zamanından beri akne tedavisinde kullanılan doğal, metalik olmayan bir elementtir. Sivilceyi çok kısa zamanda rahatlatır ve iyileşmesini sağlar. Akne ile mücadele etkileri, antibakteriyel, anti-inflamatuar ve kurutma etkilerine bağlanabilir. Kükürt, losyonlar, köpükler, yıkamalar ve ayrıca reçeteli ve reçetesiz maskeler gibi farklı cilt bakım ürünleri formlarında mevcuttur. İster tek başına ister salisilik asit gibi diğer bileşenlerle birlikte kullanılsın, kükürt akne lezyonlarının dökülmesine yardımcı olur ve rosacea ve dermatit gibi diğer cilt rahatsızlıklarının tedavisinde faydalıdır.
LAVANTA YAĞI
Uçucu yağlarla ilgileniyorsanız, sivilceleri gidermek için lavanta yağına güvenebilirsiniz. Lavanta yağı, dermatolojik durumları ve akne gibi cilt enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilecek birçok esansiyel yağdan biridir.
SİVİLCE BAKTERİLERİNİ 5 DAKİKADA ÖLDÜRÜYOR
Sivilcelere neden olan Propionibacterium acnes'e karşı 10 bitkisel yağın antibakteriyel aktiviteleri üzerine 2010 yılında yapılan bir çalışmada, lavanta yağının en güçlü bakterisidal aktivitelerden birine sahip olduğu bulunmuştur . Araştırma ve deney sonuçları, lavanta esansiyel yağının sadece 5 dakika sonra P. acnes'i tamamen öldürdüğünü gösterdi. Lavanta yağı da cilde naziktir ve diğer reçetesiz akne tedavilerinin aksine aşırı kuruluk ve tahrişe neden olmaz.