50,60,70 yaşında bile saat gibi çalışacak! Kalbe tıkır tıkır kan taşıyor! 15 gün boyunca 1 bardak için! Kalp krizi, damar tıkanıklığına doğal çare...
Kalp krizi, tansiyon, şeker hastalığına doğal çare arayanlara müjde! Düzenli olarak tükettiğiniz takdirde kalbinize şifa olacak bu tarifi sizler için derledik. Son zamanlarda giderek artan kalp krizi için uzmanlar sağlıklı beslenme ve spor önerisinde bulunuyor. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğiniz sürece damarlarınız tıkanmayacak ve kalbiniz çok daha sağlıklı çalışacak. İşte kalp sağlığını doğrudan etkileyen o mucize...
Giderek artan kalp krizi sayısı için birçok kişi kalbe iyi gelecek besinleri araştırmaya başladı. Siz de kür olarak uygulayabileceğiniz bu tarifle çok daha sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz.
BEYİN SAĞLIĞINA FAYDA SAĞLAR
Kırmızı pancar, içinde bulunan nitratlar nedeniyle beyin sağlığına katkıda bulunur. Nitratlar, demansın erken evrede etki ettiği bölgenin oksijen seviyesinin artırılmasında etkili olur. Yaşlandıkça beyne giden kan akışı azalacağından beyin bilişselliği etkilenebilir. Kırmızı pancar tüketmek bu durumu yavaşlatarak engelleyebilmektedir.
KİLO KAYBINI DESTEKLER
Besin maddesi ve lif açısından zengin olan kırmızı pancar, kilo verme sürecine katkı sağlar. Kırmızı pancarda bulunan magnezyum ve potasyum, vücuttaki fazla suyu dışarı atmaya yardımcı olarak şişkinlik oluşmasını önlemektedir. Pancar, metabolizmanın hızlanmasında etkili olarak, fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olmaktadır.
TANSİYONU KONTROL ALTINDA TUTAR
Kırmızı pancarın içeriğinde bulunan nitrat sayesinde vücutta bulunan kan damarları genişleyerek, kan akışının sağlanmasını ve kan basıncının düşmesinde etkili olmaktadır. Bu durum kalp hastalığı ve felç riskinin azalmasını sağlamaktadır.