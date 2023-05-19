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Haberler Sağlık 50,60,70 yaşında bile saat gibi çalışacak! Kalbe tıkır tıkır kan taşıyor! 15 gün boyunca 1 bardak için! Kalp krizi, damar tıkanıklığına doğal çare...

50,60,70 yaşında bile saat gibi çalışacak! Kalbe tıkır tıkır kan taşıyor! 15 gün boyunca 1 bardak için! Kalp krizi, damar tıkanıklığına doğal çare...

Kalp krizi, tansiyon, şeker hastalığına doğal çare arayanlara müjde! Düzenli olarak tükettiğiniz takdirde kalbinize şifa olacak bu tarifi sizler için derledik. Son zamanlarda giderek artan kalp krizi için uzmanlar sağlıklı beslenme ve spor önerisinde bulunuyor. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğiniz sürece damarlarınız tıkanmayacak ve kalbiniz çok daha sağlıklı çalışacak. İşte kalp sağlığını doğrudan etkileyen o mucize...

takvim.com.tr
19.05.2023 16:47 - Son Güncelleme: 19.05.2023 16:47
50,60,70 yaşında bile saat gibi çalışacak! Kalbe tıkır tıkır kan taşıyor! 15 gün boyunca 1 bardak için! Kalp krizi, damar tıkanıklığına doğal çare...

Giderek artan kalp krizi sayısı için birçok kişi kalbe iyi gelecek besinleri araştırmaya başladı. Siz de kür olarak uygulayabileceğiniz bu tarifle çok daha sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz.

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50,60,70 yaşında bile saat gibi çalışacak! Kalbe tıkır tıkır kan taşıyor! 15 gün boyunca 1 bardak için! Kalp krizi, damar tıkanıklığına doğal çare...

KALBE ŞİFA PANCAR SUYU

Kırmızı pancar, kalorisi ve yağ oranı düşük, vitamin ve mineral açısında oldukça zengin bir besindir. İçeriğindeki folat, manganez bakır açısından önemli bir kaynaktır. Kırmızı pancarı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

50,60,70 yaşında bile saat gibi çalışacak! Kalbe tıkır tıkır kan taşıyor! 15 gün boyunca 1 bardak için! Kalp krizi, damar tıkanıklığına doğal çare...

BEYİN SAĞLIĞINA FAYDA SAĞLAR

Kırmızı pancar, içinde bulunan nitratlar nedeniyle beyin sağlığına katkıda bulunur. Nitratlar, demansın erken evrede etki ettiği bölgenin oksijen seviyesinin artırılmasında etkili olur. Yaşlandıkça beyne giden kan akışı azalacağından beyin bilişselliği etkilenebilir. Kırmızı pancar tüketmek bu durumu yavaşlatarak engelleyebilmektedir.

50,60,70 yaşında bile saat gibi çalışacak! Kalbe tıkır tıkır kan taşıyor! 15 gün boyunca 1 bardak için! Kalp krizi, damar tıkanıklığına doğal çare...

KİLO KAYBINI DESTEKLER

Besin maddesi ve lif açısından zengin olan kırmızı pancar, kilo verme sürecine katkı sağlar. Kırmızı pancarda bulunan magnezyum ve potasyum, vücuttaki fazla suyu dışarı atmaya yardımcı olarak şişkinlik oluşmasını önlemektedir. Pancar, metabolizmanın hızlanmasında etkili olarak, fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olmaktadır.

50,60,70 yaşında bile saat gibi çalışacak! Kalbe tıkır tıkır kan taşıyor! 15 gün boyunca 1 bardak için! Kalp krizi, damar tıkanıklığına doğal çare...

TANSİYONU KONTROL ALTINDA TUTAR

Kırmızı pancarın içeriğinde bulunan nitrat sayesinde vücutta bulunan kan damarları genişleyerek, kan akışının sağlanmasını ve kan basıncının düşmesinde etkili olmaktadır. Bu durum kalp hastalığı ve felç riskinin azalmasını sağlamaktadır.

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