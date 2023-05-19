Kızarıklık, egzama, akneye doğal ilaç! "Amerika'dan bile istediler..." Canan Karatay pamuk gibi cildin sırrını açıkladı!
Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konularında yaptığı araştırmalar ve paylaştığı önerilerle ünlenen bir isimdir. Son zamanlarda yaptığı açıklamada, kişisel bakım ürünlerine olan hassasiyetini dile getirerek yıllardır aynı sabunu kullandığını ve ABD'de yaşadığı dönemde bile bu sabunu Türkiye'den getirttiğini belirtti. Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu tutumu ve tercihi, birçok kişinin dikkatini çekti ve merak uyandırdı. Peki, neden aynı sabunu yıllardır kullanıyor ve bunun sağlıkla ne gibi bir ilişkisi var? İşte detaylar...
19.05.2023 10:18 - Son Güncelleme: 19.05.2023 10:18
Sağlıklı bir cilt için çeşitli ürünler denemekten bıktıysanız Canan Karatay'ın bu tavsiyesine uyabilirsiniz. Egzamayı kökünden kazıyan bu doğal öneri pürüzsüz biir cilde sahip olmanızı sağlayacak. Canan Karatay özel anısını paylaştı. İşte Canan Karatay'ın sağlıklı cilt sırrı...
ABD'de yaşadığı dönemde Elazığ'dan getirttiği doğal sabuna özel ilgili olduğunu belirten Canan Karatay, ABD'lilerin doğal sabunun peşine düştüğünü söyledi.
CİLDİ PÜRÜZSÜZ YAPAN TAVSİYE
Ünlü doktor doğal sabunun cilde çok faydalı olduğunu ve pürüzsüz bir cildin oluştuğunu söyledi. Akşam'a konuşan Canan Karatay'ın doğal sabun hakkındaki açıklamaları şu şekilde: