27 Temmuz EYT'de son durum nedir? EYT son dakika formülü açıklandı! Peki kimler yararlanabilecek?
EYT son dakika haberleri: Milyonlarca vatandaşın senelerdir beklediği EYT düzenlemelerinin, bu sene içinde yapılacağına dair sinyaller verilmişti. Sigortalılık vakitı ve prim ödemesi şartlarını gerçekleştiren fakat 1999 senesinde getirilen yaş koşulu sebebi ile emekli olamayan vatandaşlar, düzenlemelerin ne vakit ve nasıl yapılacağını sorgulamaya devam ediyorlar.
Türkiye çapında yaşam sürdüren 14,5 milyon emekli SGK aracılığı ile emekli maaşlarına kavuşabiliyorlarken, 8 Eylül 1999 tarihinde getirilen yasa kapsamında yaş faktörüne takıldığı amacıyla emekli olamayanlar emekli maaşı alamıyorlar. Bütün emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmalarına karşın 1999 yasası gereği yaş şartına takılı kalan ve bu sebeple de emekli olamayan vatandaşlar, yıllardır devlete mevzuya dair çağrılarda bulunuyorlar.
EYT Nedir?
"Emeklilikte Yaşa Takılanlar" açılımına sahip olan EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigortalı çalışma hayatına sahip olan kişilerin emekli olabilmeleri bağlamında öne sürdüğü şartlardan biri olan yaş koşulunu hedeflemektedir.
EYT başlığı altında oluşturulan çalışmalar, 8 Eylül 1999 tarihinde evvel sigorta girişine sahip olan kişilerin emekli olup olamamaları ile direkt olarak alakalı olan yaş şartını ve buna bağlı olarak da başka şartları değerlendirmektedir.
AK Parti hükümeti, bu sene içinde EYT'li vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi hedefi ile çalışmaların yürütüleceğine ilgi çekmiştir.