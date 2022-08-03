Son dakika: Altın fiyatları ile ilgili bomba açıklama ‘Eylülde çarşı pazar karışacak’ Altın fiyatları aylar sonra ilk kez...

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Hız kaybetmeden yükselişini devam ettiren altın fiyatlarında gram altın 1025 liranın üstüne kadar çıktı. Eksperler son şans diyerek uyardı. Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken, bugün içinde en yüksek 1026,15 lira oranına kadar yükselerek aşağı yukarı 1,5 ayın zirvesini gördü. Gram altın gün içinde en düşük ise, 1016,95 lira oranına geriledi.