Son dakika: Altın fiyatları ile ilgili bomba açıklama ‘Eylülde çarşı pazar karışacak’ Altın fiyatları aylar sonra ilk kez...
Altın fiyatlarında Fed'in faiz artışının etkileri devam ediyor. Ons altınla birlikte gram altında yükselişler devam eder iken Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, Ağustos ayı son alım fırsatının olacağı aydır dedi. Ons altın fiyatlarında yaşanan bu yükselişte; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik bozulmalar sebebiyle faiz artırımlarında daha ılımlı davranabileceği beklentisiyle yatırımcıların güvenilir liman olarak dolardan altına yönelmesi ve yaşanan jeopolitik gerilimler etkili oluyor. Haftanın en mühim verisi cuma günü açıklanacak olan ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi.
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Hız kaybetmeden yükselişini devam ettiren altın fiyatlarında gram altın 1025 liranın üstüne kadar çıktı. Eksperler son şans diyerek uyardı. Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken, bugün içinde en yüksek 1026,15 lira oranına kadar yükselerek aşağı yukarı 1,5 ayın zirvesini gördü. Gram altın gün içinde en düşük ise, 1016,95 lira oranına geriledi.
Bu ay çok önemli
Ağustos'ta doların değil, dolar karşısında değer yitirmiş bütün yatırım araçlarının değer kazanacağını öngörüyorum.
Ağustos ayını ikiye ayırıyorum;
- 15 Ağustos'a kadar
- 15 Ağustos sonrası
Temmuz-Ağustos ayının Haziran'da tatil ayı olduğunu, keyfinize bakmanıza gerekliliğini belirtmiştim. Aynı kanaatim devam ediyor.
Para piyasalarına bakalım
Ağustos, benim nazarımda "son talih ayı"
Bundan sonra döviz, altın düşecek, her şey güzel olacak diyenlerin nasıl ayazda kalacağını izleyeceğiz.
Eylül itibariyle çarşı piyasa karışır.
Savaş senaryoları, resesyon fiyatlaması, ekonomik daralma, besin kıtlığı… ne dilerseniz hepsi olacak.
Yeni haftanın en kritik verisi cuma günü açıklanacak olan ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi olacak. Pazar beklentisi 250 bin olurken; önceki veri 372 bin civarında gerçekleşmişti. Tarım dışı istihdam verisi, Fed'in ekonomik projeksiyona karar verirken izlediği mühim verilerden biri bulunduğu amacıyla kritik önemde.
Pazar beklentilerinin üstünde gelecek olan bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed'in faiz artırımında hızlanabileceği beklentilerini kuvvetlendirebilir. Bu da dünyada doları güçlendirerek, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılayabilir. Verinin zayıf gelmesi halinde, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla Fed faiz artırımlarını yavaşlatabilir. Bu da altın fiyatlarını destekleyebilir.