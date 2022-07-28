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Emekliye en az 1788 TL! %41.79'luk artış sonrası gözler zam farkında: Memur emeklileri ne kadar alacak?

Memur emeklilerine Temmuz ayı zam farkları bugün ödeniyor. Maaşını aylık alanlara en az bin 788 lira zam farkı yatırılırken; 2 aylık fark alacaklara en az 3 bin 576 , 2 aylık fark alanlara da en az 5 bin 365 lira verilecek. Peki kim, ne kadar fark alacak? İşte emeklilerin zam farkına ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
Takvim
28.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 28.07.2022 06:58
Emekliye en az 1788 TL! %41.79’luk artış sonrası gözler zam farkında: Memur emeklileri ne kadar alacak?

Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bugün tamamlanıyor.

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Emekliye en az 1788 TL! %41.79’luk artış sonrası gözler zam farkında: Memur emeklileri ne kadar alacak?

SSK emeklilerinin ardından Bağ- Kur emeklilerine de yüzde 42.35 artışın yansıtıldığı yeni maaşlarının ödemesi bugün sona erecek.

Emekliye en az 1788 TL! %41.79’luk artış sonrası gözler zam farkında: Memur emeklileri ne kadar alacak?

Memur emeklilerine ise yüzde 41.69 artışla oluşan zam farkı bugün ödenecek.

Emekliye en az 1788 TL! %41.79’luk artış sonrası gözler zam farkında: Memur emeklileri ne kadar alacak?

6.4 MİLYARLIK ÖDEME
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar Temmuz ayı zam farkı ödemelerini bugün hesabında görecek.

Emekliye en az 1788 TL! %41.79’luk artış sonrası gözler zam farkında: Memur emeklileri ne kadar alacak?

Emekli, dul ve yetimlerin hesabına toplam 6 milyar 447 milyon 227 bin lira zam farkı yatırılacak.

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