Emekliye en az 1788 TL! %41.79'luk artış sonrası gözler zam farkında: Memur emeklileri ne kadar alacak?
Memur emeklilerine Temmuz ayı zam farkları bugün ödeniyor. Maaşını aylık alanlara en az bin 788 lira zam farkı yatırılırken; 2 aylık fark alacaklara en az 3 bin 576 , 2 aylık fark alanlara da en az 5 bin 365 lira verilecek. Peki kim, ne kadar fark alacak? İşte emeklilerin zam farkına ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
28.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 28.07.2022 06:58
6.4 MİLYARLIK ÖDEME
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar Temmuz ayı zam farkı ödemelerini bugün hesabında görecek.