2023 Mart İŞKUR belediye, kamu KPSS'siz personel alımı! Güvenlik, sekreter, şoför, aşçı, temizlikçi, operatör, garson... 13.000 TL + PRİM + SGK+ yemek!
İŞKUR iş ilanları içim Mart ayı güncellemeleri duyuruldu. Belediye ve kamu iş ilanları açıldı. yaşanan deprem felaketi sonrası iş arayan binlerce kişi arama motorlarına yöneldi. En az 13 bin TL maaşla belediye ve kamu ilanlarını sizler için derledik. aynı zamanda özel sektör iş ilanlarına da göz atabilirsiniz. İşte 2023 Mart iş ilanları.
18.02.2023 09:28 - Son Güncelleme: 18.02.2023 09:28
Belediye, kamu İŞKUR iş ilanları hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle iş arayan binlerce kişi arama motorlarına yönelerek İstanbul, Ankara, İzmir iş ilanları detaylarını merak ediyor. Ülkemizde meydana gelmiş olan bazı felaketler sebebi ile çok sayıda işsiz kalan vatandaşımız iş aramaya başladı. Bu kapsamda 27 farklı şehirde olmak üzere 960 kişilik boş kadro için alım yapılacağı açıklandı! Belediyede yer alanlar için en az 12 bin TL olmak üzere maaşla personel aranıyor. İşte KPSS'siz, şartsız İŞKUR belediye, kamu iş ilanları...