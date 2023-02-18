2023 Mart İŞKUR belediye, kamu KPSS’siz personel alımı! Güvenlik, sekreter, şoför, aşçı, temizlikçi, operatör, garson... 13.000 TL + PRİM + SGK+ yemek!

Belediye, kamu İŞKUR iş ilanları hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle iş arayan binlerce kişi arama motorlarına yönelerek İstanbul, Ankara, İzmir iş ilanları detaylarını merak ediyor. Ülkemizde meydana gelmiş olan bazı felaketler sebebi ile çok sayıda işsiz kalan vatandaşımız iş aramaya başladı. Bu kapsamda 27 farklı şehirde olmak üzere 960 kişilik boş kadro için alım yapılacağı açıklandı! Belediyede yer alanlar için en az 12 bin TL olmak üzere maaşla personel aranıyor. İşte KPSS'siz, şartsız İŞKUR belediye, kamu iş ilanları...