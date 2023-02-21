Kağıthane'de şok olay! Seyir halindeki arabadan düşen kişiye peş peşe arabalar çarptı
Son dakika haberleri... İstanbul Kağıthane'de şok bir olay yaşandı. TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilden düşen bir kişi, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
21.02.2023 09:19 - Son Güncelleme: 21.02.2023 09:34
İstanbul Kağıthane'de TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilden düşen bir kişi, iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kağıthane TEM Otoyolu Sadabad 2 Viyadiğü'nde Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilde yolcu tarafından oturan bir kişi yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için otoyalda önlem aldı. Sağlık ekipleri yola düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin düştüğü otomobilin sürücüsü ile kazaya karışan diğer iki otomobil sürücüsünü ifadelerini almak için karakola götürdü.