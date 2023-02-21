Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kağıthane'de şok olay! Seyir halindeki arabadan düşen kişiye peş peşe arabalar çarptı

Kağıthane'de şok olay! Seyir halindeki arabadan düşen kişiye peş peşe arabalar çarptı

Son dakika haberleri... İstanbul Kağıthane'de şok bir olay yaşandı. TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilden düşen bir kişi, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

21.02.2023 09:19 - Son Güncelleme: 21.02.2023 09:34
Kağıthane’de şok olay! Seyir halindeki arabadan düşen kişiye peş peşe arabalar çarptı

İstanbul Kağıthane'de TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilden düşen bir kişi, iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kağıthane’de şok olay! Seyir halindeki arabadan düşen kişiye peş peşe arabalar çarptı

Kağıthane TEM Otoyolu Sadabad 2 Viyadiğü'nde Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilde yolcu tarafından oturan bir kişi yola düştü.

Kağıthane’de şok olay! Seyir halindeki arabadan düşen kişiye peş peşe arabalar çarptı

YOLA DÜŞEN KİŞİYE İKİ ARAÇ ÇARPTI

Zeminde savrulan bu kişi, aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. İki otomobil de daha sonra birbirlerine çarptı.

Kağıthane’de şok olay! Seyir halindeki arabadan düşen kişiye peş peşe arabalar çarptı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için otoyalda önlem aldı. Sağlık ekipleri yola düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kağıthane’de şok olay! Seyir halindeki arabadan düşen kişiye peş peşe arabalar çarptı

Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin düştüğü otomobilin sürücüsü ile kazaya karışan diğer iki otomobil sürücüsünü ifadelerini almak için karakola götürdü.

SON DAKİKA